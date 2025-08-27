La Ocean Race ha congregado a más de 75.000 visitantes en Cartagena

The Ocean Race Europe se ha despedido de Cartagena, donde han permanecido cuatro días, para continuar la regata de élite rumbo a la ciudad francesa de Niza.

El evento ha congregado a miles de amantes de la vela y de público en general en la zona portuaria de Cartagena, convirtiendo el muelle en un referente internacional.

El Ocean Live Park, espacio lúdico de cerca de 18.000 metros cuadrados habilitado en el puerto por el que han pasado una media de 20.000 personas al día, recibía este martes al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que asistía junto a representantes de la ciudad de Niza al intercambio de banderas de España y Francia, símbolo del final de la escala de la regata en Cartagena y comienzo de la tercera etapa en la ciudad gala.

Junto al presidente de The Ocean Race, Richard Brisius, las autoridades han recorrido las instalaciones marco del gran evento que, tal y como señalaba Fernando López Miras, “ha hecho que la Región de Murcia, a través de Cartagena, pueda ser capital no solo de España, sino de toda Europa y del mundo de la vela durante estos días”.

ÉXITO DE PÚBLICO Y PROMOCIÓN

El presidente de la Región de Murcia ha participado en el intercambio de banderas española y francesa antes de la salida de los barcos rumbo al puerto de Niza.

La alcaldesa ha destacado el “éxito de la celebración de esta regata en Cartagena, que ha superado todas las expectativas, alcanzando unas cifras históricas en los tres primeros días, a falta de computar el cuarto, de cerca de 75.000 visitantes, siendo el sábado el pico más alto con lleno en el recinto”.

Para Arroyo, que se mostraba orgullosa de la capacidad de la ciudad para albergar grandes eventos, “no hay otro puerto que tenga las condiciones naturales para albergar una prueba de este tamaño y alcance”. Y a esto hay que sumar la llegada de cruceros con miles de turistas a bordo, “tenemos hoy un crucero de más de 700 personas, el primer día de la Ocean Race tuvimos otro de tres mil quinientas, desde el primer momento los directores de los hoteles nos decían que había días que estaban al cien por cien”.

Para finalizar, la alcaldesa ha recordado la aportación del ayuntamiento a la organización del evento, “una aportación de sesenta mil euros, a la que hay que añadir los cerca de 150.000 euros del Puerto, y la colaboración de la Comunidad Autónoma a través de su plan estratégico para toda la Región que incluye actuaciones en materia náutica en Cartagena.