Los sencillos trucos para evitar la diabetes tipo 2 de un nutricionista de Cartagena

Conocer nuestro cuerpo es vital y también saber los riesgos que entraña el no cuidarlo. Un 30% de la población no sabe que tiene diabetes y eso es un riesgo porque además no se trata de algo que ocurra solo en la edad adulta, aunque hay dos tipos distintos más, la gestacional.

La diabetes llega cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones.

La diabetes tipo 1 es causada por una reacción autoinmunitaria (el cuerpo se ataca a sí mismo por error). Esta reacción impide que su cuerpo produzca insulina. Aproximadamente del 5 al 10% de las personas que tienen diabetes tienen el tipo 1. Por lo general, los síntomas de esta diabetes aparecen rápidamente.

Con la diabetes tipo 2, el cuerpo no usa la insulina adecuadamente y no puede mantener el azúcar en la sangre a niveles normales. Aproximadamente del 90 al 95% de las personas con diabetes tiene la diabetes tipo 2. Es un proceso que evoluciona a lo largo de muchos años y generalmente se diagnostica en los adultos. Esta sí se puede evitar o retrasar.

Equilibrio alimentario

Al final en la alimentación es vital el equilibrio. Nada es bueno, ni malo en términos absolutos. Nuestro experto en nutrición y dietética, Víctor Serrano, nos da unas pautas para intentar evitar la diabetes con unos buenos hábitos.

No abusar del azúcar de mesa, ni de los alimentos que la lleven. Elevan el nivel de resistencia a la insulina. Eliminar los dulces. En los zumos elegir los que no lleven azúcares añadidos y en el natural incluir la pulpa de la naranja porque es la parte que contiene la fibra. En cuanto a las grasas; las saturadas se pueden comer con moderación (carne roja, embutido o queso). Las grasas trans o artificiales hay que desterrarla (comida rápida o bollería industrial). Aumentar la ingesta de fibra porque retrasa el vaciamiento gástrico y regula los niveles de azúcar, por lo que los copos de avena pueden ser una opción para el desayuno. También la fruta con piel aporta fibra. Alimentos como la sardinilla, el aguacate o el cacao desgrasado, así como el pescado azul, también nos aportan vitamina d, magnesio y nutrientes importantes en la lucha contra la diabetes. La exposición solar también es buena. No abusar del alcohol. Un vaso de vino o cerveza ocasional es aceptable, pero no hay que pasarse. Evitar el estrés, descansar bien y tener una dieta equilibrada resume casi las cuestiones principales. Ayuda realizar varias comidas al día y que cada una de ellas incluya una ración de proteínas, hidratos, fibra y una pequeña porción de grasa. El deporte de alta intensidad es también parte de las tareas por hacer.