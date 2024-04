La sangre es de esas pocas cosas en la vida que no se pueden comprar, ni tampoco fabricar. La única forma de obtenerla es a través de los donantes, ya sean esporádicos o habituales. Es un componente necesario a diario, porque hay enfermos crónicos, cirugías, trasplantes o en cualquier hemorragia en la que se necesita recuperar la sangre perdida. Necesitan sangre los tratamientos de cáncer, o leucemia en algunas enfermedades raras.

Eso en situaciones normales, pero también están los accidentes de tráfico o emergencias grandes. Otro detalle importante es que la sangre no se puede acumular, se necesita reciente. En la Región de Murcia el centro de hemodonación necesita unas 200 donaciones diarias. Ahora mismo tienen las reservas con la gotita en verde, pero no pueden confiarse.





El perfil del donante actual

Cuentan con una base de donantes fijos. Son los que reciben periódicamente la llamada para donar. Cuatro veces al año en el caso del hombre y tres en el de las mujeres. En lo que llevamos de 2024 han sido ya 18.038 las personas que han hecho este gran gesto solidario, 2.420 lo han realizado por primera vez en su vida. Se han logrado 15.000 donaciones de sangre y 251 de plasma.

De este grupo, un 57% son hombres y un 43% mujeres. El dato preocupante es la edad, porque 40% tienen entre 18 y 40 años y el 60% restante tienen entre 41 y 65. De ahí que tengan que rejuvenecer el censo.

Por eso van trabajando en los últimos años en rejuvenecer a los solidarios ayudantes que tienen en cartera. Buscan a los jóvenes de entre 18 y 35 porque de ellos va a depender el presente y el futuro. Han notado en los últimos años, que tras la pandemia, el recelo a donar es mucho mayor en parte de la población. Han aumentado horarios a algunas tardes de la semana para facilitar la conciliación de los que nunca encuentran un hueco.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Van casi casa por casa, porque a lo largo del año, hacen muchas salidas con la unidad móvil, especialmente en verano por las playas.

Llamada a los universitarios

Esta semana han estado tres días en la Universidad Politécnica de Cartagena para captar a los estudiantes y que donen, pero sobre todo que se hagan donantes habituales. Insiste Toñi Gómez en que no duele, no cuesta más de quince minutos, y se puede donar siendo mayor de edad y menor de 65. Hay excepciones, pero si no hay problemas de salud lo normal es ser donante potencial. Con cada donación se ayuda a tres personas a salir adelante, por lo que están tirando también del factor emocional para convencerles y que se enrolen en el mundo de los donantes de sangre. Es importante saber que trae beneficios también para el cuerpo del donante.

En las reuniones nacionales, todos los centros muestran la misma necesidad de rejuvenecer el perfil de un donante que ya se ha hecho mayor y tienen que pasar a la reserva después de una enorme labor.

Algunas excepciones temporales

No se puede donar cuando se tiene un resfriado, gripe, dolor de garganta, úlceras bucales, infección gástrica o cualquier otra infección. El problema es que la medicación hace que algunos componentes de la sangre queden invalidados. Tampoco se puede después de haberse tatuado o hecho un piercing no se puede donar durante 6 meses. Si se ha viajado a algún lugar exótico o se tienen relacione sexuales de riesgo son algunas de las preguntas que el médico hará previa a esa donación.