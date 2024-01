La historia de Francisco del Amo, donante de sangre desde hace 46 años: "Cada quince días"

La primera vez que Francisco del Amo se sentó en un sillón, estiró el brazo, y le extrajeron sangre para donarla. Fue en 1977. De eso hace ya 46 años.

Luego vinieron 499 veces más. Sí, Francisco ha donado 500 veces. Todo un récord. Es, de hecho, el primer europeo que ha conseguido esa cantidad,

A este vecino de Socuéllamos, Ciudad Real, de 66 años, solo le hace sombra un hombre de Texas, Estados Unidos. Ha donado las mismas veces. Pero hay una diferencia. Allí se paga por cada gota de sangre. Francisco lo hace de una manera totalmente desinteresada.

La primera vez que Francisco donó fue por su madre, Luisa Zarco.

No era algo frecuente en aquella época, pero ella era de los que lo hacía de forma habitual. Insistía e insistía para que sus hijos siguieran su ejemplo, hasta que lo consiguió. Un día, Francisco se fue al autobús que estaba instalado en su pueblo, y así empezó su larguísima trayectoria como donante de sangre.

Con esto del récord, ahora los medios no le dejamos ni un minuto libre y él lo está aprovechando todo lo que puede, porque está convencido que en esto de la donación, cuando más se hable, mejor.

Pasa este jueves por los micrófonos de 'Mediodía COPE' para reflexionar sobre esta gran labor desinteresada que realiza desde hace muchos años.

"Yo represento a los donantes de Castilla y León. Agradezco mi reconocimiento. Dono cada quince días, a no ser que tenga un catarro. Le tengo que agradecer a la vida, a mi madre y a la naturaleza, a que pueda seguir donando a este ritmo con 67 años", cuenta a Pilar García Muñiz.

"Sé para qué sirve el pinchazo que me dan. Lo demás, no importa"

Sangre total, explica, se dona cada dos meses. En el caso de las mujeres, tres veces al año. "Ahora estoy donando plasma. Es el mismo pinchazo, pero es mucho más fácil. He llegado a donar 25 veces en un año".

Este vecino de Socuéllamos no imaginaba que fuese a donar tanto cuando empezó. Es más, "a los dos-tres meses me fui al servicio militar. Y lo de seguir donando fue porque empecé a acompañar a un amigo. Y hasta hoy".

Y ya han transcurrido 46 años. Él utiliza este lema 'Inténtalo solo una vez'. ¿A qué se debe este lema? Explica que "yo a mi madre le decía que la próxima vez que fuese, me acompañase. Cuando la acompañé, me di cuenta de que ese miedo no significa nada". Luego, cuando te haces donante habitual, te sientes orgulloso de ayudar a alguien que es desconocido. Si tú piensas eso, el pinchazo "ya ni lo notas".

Pilar de la Peña, responsable de promoción del centro de transfusiones de la Comunidad de Madrid, también ha querido llamar a la donación de sangre. No te pierdas los dos testimonios en el audio adjunto a esta noticia.