¿Por qué es tan importante donar sangre?

De todos es conocido que donar sangre es regalar vida, ya que un solo donante puede llegar a salvar hasta 3 vidas. La sangre donada se divide en tres componentes: glóbulos rojos, plasma y plaquetas que se transfundirán al paciente según sus necesidades. Donar sangre parte de tí. Es un gesto libre, voluntario y totalmente altruista. Conviene recordar que la sangre no se fabrica, de ahí la importancia de las donaciones, ya que sin ellas, las cirujías complejas o los trasplantes de órganos, por poner algunos ejemplos, no serían posibles.

¿Por qué donar sangre?

La sangre es sin duda alguna el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona ya que puede ayudarle a mejorar su salud y en muchos casos, a salvar su vida. Además, donar sangre tiene múltiples beneficios para tu salud como persona donante, ya que te ayuda a equilibrar los niveles de hierro en la sangre, reducir el riesgo de padecer infartos y accidentes cardiovasculares, entre otros. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) detalla en su página web algunos ejemplos de personas que precisan transfusiones:

Mujeres con complicaciones obstétricas (embarazos ectópicos, hemorragias antes, durante o después del parto, etc.)

Niños con anemia grave, a menudo causada por el paludismo o la malnutrición

Personas con traumatismos graves provocados por las catástrofes naturales y las causadas por el hombre

Pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas y médicas complejas, y enfermos de cáncer.

Si todavía tienes alguna duda, desde el Centro Regional de Transfusión Sanguínea y Banco Sectorial de Tejidos de Granada y Almería, nos presentan algunas razones que pueden ayudarte a dar este pequeño paso solidario:

Con una donación, se salvan tres vidas

La cantidad donada sólo representa el 10% de la sangre que normalmente se posee, porcentaje que no interfiere con el funcionamiento normal del organismo

La donación de sangre se puede hacer a cualquier hora del día, sin necesidad de condiciones especiales

Cada día 75 personas salvan su vida en España gracias a las transfusiones

Si piensas donar cuando haya una emergencia, ya llegas tarde. Tu sangre debe ser sometida a pruebas y procesos. Por lo tanto, es mejor acudir antes de que aparezca la necesidad

En verano, hace más falta, al contrario de lo que se cree, por el aumento de los accidentes y la escasez de donantes en sus residencias habituales

Porque mañana, a lo mejor, le hace falta a uno de los tuyos

Hacen un buen análisis de tu sangreGarantías de seguridad para el donante y el receptor.

¿Puedo ser donante de sangre?

En principio, los requisitos para poder ser donante de sangre son muy simples, ya que la mayoría de la población general suele reunir las condiciones necesarias para convertirse en donante. Simplemente hay tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante.

Andalucía registra 277.765 donaciones de sangre durante el año 2020

Andalucía ha registrado un total de 277.765 donaciones de sangre durante el año 2020, lo que supone un ligero descenso de un 3% respecto al mismo periodo del año anterior, pese a haber sufrido durante muchos meses la incidencia de la pandemia del COVID-19. De ese número global, 262.754 unidades corresponden a donaciones de sangre total y el resto a aféresis -donaciones selectivas de plasma y plaquetas-, según los datos de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células de la Consejería de Salud y Familias. La cifra de nuevos donantes, por su parte, ha sido de 27.480.

Por provincias, los datos son los siguientes:

Almería : 18.614 donaciones de sangre y 2.410 nuevos donantes (un 12,9% del total de donaciones de sangre)

: 18.614 donaciones de sangre y 2.410 nuevos donantes (un 12,9% del total de donaciones de sangre) Cádiz : 32.144 donaciones de sangre y 3.364 nuevos donantes (un 10,4% del total de donaciones de sangre)

: 32.144 donaciones de sangre y 3.364 nuevos donantes (un 10,4% del total de donaciones de sangre) Córdoba: 29.365 donaciones de sangre y 2.196 nuevos donantes (un 7,4% del total de donaciones de sangre)

29.365 donaciones de sangre y 2.196 nuevos donantes (un 7,4% del total de donaciones de sangre) Granada: 37.365 donaciones de sangre y 4.108 nuevos donantes (un 12,9% del total de donaciones de sangre)

37.365 donaciones de sangre y 4.108 nuevos donantes (un 12,9% del total de donaciones de sangre) Huelva: 18.403 donaciones de sangre y 1.952 nuevos donantes (un 10,6% del total de donaciones de sangre)

18.403 donaciones de sangre y 1.952 nuevos donantes (un 10,6% del total de donaciones de sangre) Jaén: 18.727 donaciones de sangre y 1.419 nuevos donantes (un 7,5% del total de donaciones de sangre)

18.727 donaciones de sangre y 1.419 nuevos donantes (un 7,5% del total de donaciones de sangre) Málaga: 45.766 donaciones de sangre y 5.290 nuevos donantes (un 11,5% del total de donaciones de sangre)

45.766 donaciones de sangre y 5.290 nuevos donantes (un 11,5% del total de donaciones de sangre) Sevilla: 62.370 donaciones de sangre y 6.741 nuevos donantes (un 10,4% del total de donaciones de sangre)

Donaciones de plasma hiperinmune

Hasta el 31 de diciembre del pasado año 2020, un total de 1.596 personas han donado plasma hiperinmune para combatir el COVID-19. De cada extracción se obtienen 2 unidades para 2 enfermos que están hospitalizados en primera fase de la evolución. Por lo tanto, son más de 3.000 dosis las unidades que se han almacenado en la Red Andaluza de Medicina Transfusional, concretamente en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Granada.