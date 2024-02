La investigación, la única esperanza en la lucha contra el cáncer infantil

Todo el mundo sabe que el 14 de febrero es San Valentín. Solo un día después es la fecha señalada para dar amor a los niños con cáncer infantil y a los miles de profesionales que trabajan en torno a ellos. Sin embargo, en este caso con el cariño no vale. Solo hay una vía para una mayor esperanza para los pequeños y sus familias que es la investigación y en este caso no se consigue sin dinero. Lo saben bien en la Asociación Pablo Ugarte.

Iniciaron su andadura hace 13 años tras la muerte de Pablo a sus diez años, víctima de esta cruel enfermedad. Mariano, su familia, y todos los voluntarios enfocan la asociación con el punto de vista más optimista y vitalista posible. Quieren dar las mayores herramientas a quienes pueden avanzar en la cura del cáncer. Hacen decenas de eventos y mantienen económicamente un montón de programas activos para la investigación.

La contribución económica

Mariano Ugarte reconoce que la contribución de todos es lo que puede hacer que se avance en esta lucha que nos puede tocar a todos. "Podemos tener en cualquier familia un niño con cáncer, una enfermedad que no es igual ni se combate igual que la de los adultos. Queramos o no, para encontrar solución la única opción es el dinero". El estudio y la investigación requieren inversión económica.

Desde la asociación reconocen que hay más gente ayudando y que poniendo un granito de arena en cualquiera de las causas se llega a ayudar a dar luz a las familias que como él sufren el problema. "Nosotros no tenemos gastos y todo el dinero va a la investigación. Aportamos la mayor cantidad a esta lucha con 30 programas activos para intentar que se avance con los sarcomas, la leucemia... y se encuentra una cura definitiva".

El 20% de los niños no lo superarán

Ahora se combate mejor, porque como explica Ugarte, hay diagnósticos más tempranos. "También es cierto que en niños nunca pensamos que un dolor se va a traducir en un cáncer y que además cada niño es un mundo, aunque tengan el mismo tipo de enfermedad. El seguimiento es más avanzado, aunque en medicación se ha avanzado muy poco".

Hay una cifra que estremece. "El 20% de los niños que tienen cáncer no lo superarán porque no tenemos la medicación. Hay algunos que por el tipo de cáncer ya sabemos que no lo superarán. No se avanza todo lo que quisiéramos".









