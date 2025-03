¿Cómo entrenar tu mente para el éxito? Las claves en el último libro de Curro Cañete

Curro Cañete es escritor, licenciado en Derecho y Periodismo y coach profesional titulado por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha ayudado a deportistas, artistas y profesionales a enfocarse, a dar lo mejor de sí mismos y a aumentar su éxito y su felicidad.

A través de sus libros, pretende dar herramientas para que los lectores también consigan cumplir sus sueños. 'Sueña, visualiza, crea' es su último trabajado publicado y en su paso por COPE, Cañete da algunas pautas que se incluyen en el libro.

Más que un libro son unas instrucciones de vida. "Yo lo que propongo es un estilo de vida, un estilo de vida en el que podamos aterrizar en una nueva realidad de deseos cumplidos y de felicidad", indica el propio autor.

no hay milagros, sino procesos

Lo primero como en la vida es empezar por tener claros cuáles son los sueños que tenemos. "Soñar, primero siempre es soñar y permitirte soñar significa preguntarte qué es lo que deseas realmente".

"Te digo esto porque, aunque parezca muy obvio, hay mucha gente que no sabe lo que quiere. Y si no sabe lo que quiere, ¿Cómo vas a hacerlo en realidad? Entonces, es importante que te permitas soñar, soñar, soñar y escribir tus sueños y luego ya lo que tú dices, ¿Cuál es el primer paso? Escribir el primer paso, no hace falta agobiarse, sólo cuál es el siguiente paso".

Va más allá de un pensamiento, requiere una reflexión. "Hay que descubrir en el interior nuestro cuáles son nuestros deseos auténticos, porque mucha gente no conecta con su interior. No saben que tienen una guía interna, que es como si tuvieras un GPS, tu alma o tu ser interior, como lo quieras llamar, te guía y te habla. Pero si tú no escuchas, si tú vas siempre mirando hacia afuera, descentrado, pues, entonces, no puedes acceder a esos poderes".

contra corriente

En su día a día se encuentra con quienes creen que ser feliz es imposible, pero él lo tiene claro. "Yo estoy convencido de que todo el mundo merece ser feliz, todo el mundo merece hacer sus sueños realidad, no va a haber unos cuantos elegidos, ni hablar".

"Lo que diferencia a la gente es lo que está dentro de su mente y primero tenemos que creer. Creer es poder. Un poder que tenemos todos, aunque no lo encontremos". No hay que decir no puedo, no sirvo como excusa. "Los triunfadores no se dicen esas cosas. Fíjate que hemos modelado a gente que ha conseguido cosas increíbles y que están haciendo una vida de éxito en lo personal y en lo profesional y ellos piensan que sí lo van a conseguir. La clave va a estar en transformar nuestros pensamientos primero y pasar al sí, al sí creo, si puedo, voy a hacerlo y eso se puede entrenar".

JAVIER OCANA Curro Cañete

En el libro van a encontrar esas partes más teóricas, pero también ejercicios para examinar la felicidad o elaborar un plan de acción. "Y no solo de hablar, porque al final, si hablamos, hablamos, te convierte en un charlatán, por eso es tan importante, en el libro lo explico tanto, marcarse un plan de acción y cumplirlo. ¿Qué vas a hacer esta semana por tu sueño?. Por supuesto, pongo herramientas para superar la procrastinación, pero lo más importante va a ser que tú pases a la acción y cumplas lo que has dicho que vas a hacer. Sea más o sea menos, pero hazlo".

Uno de los pasos es escribir el sueño y visualizar el sentimiento que genera su consecución. "Pues fíjate que lo hacen todos los deportistas de alto rendimiento, y un montón de gente que ha triunfado. Se trata de ver lo que quieres hacer realidad en tu mente antes de que suceda, entonces tú experimentas las emociones que sentirías cuando lo consigas y esto es muy poderoso porque te transmite mucha fe, mucha fuerza, y además hace que tu cerebro esté mucho más atento a todas las oportunidades que te va poniendo la vida", indica.

El autor insiste en que es un libro para todos, para quienes ya luchan por sus sueños y para quienes necesitan más trabajo.