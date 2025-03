Endometriosis: "Señales de alerta y cuándo acudir al ginecólogo"

Sufrir dolor y asumirlo como lo normal se ha convertido en el día a día de muchas mujeres. Dar por hecho que el proceso menstrual duele y es algo que no tiene solución o que no va más allá, es un error.

A veces es un síntoma de la endometriosis, una enfermedad que afecta a millones de mujeres, que en muchas ocasiones no son conscientes. Una enfermedad silenciosa con muchas manifestaciones que conmemora su día el 14 de marzo.

Julia Peiró, es ginecóloga y obstetra en el Hospital Ribera Virgen de la Caridad en Cartagena y aclara muchas de las cuestiones importantes que hay en torno a una enfermedad desconocida y con la que se puede y se debe actuar.

Para empezar es crucial saber de qué se habla. "Como bien dices, la endometriosis la padecen muchas mujeres y es un poco la gran desconocida y olvidada, porque se retrasa mucho el diagnóstico".

cómo detectarla

"Es una enfermedad ginecológica que es inflamatoria, sistémica y crónica y depende de las hormonas. El endometrio es esa capa que recubre el útero por dentro y cuando hay focos de ese endometrio fuera del útero, hablamos de endometriosis. Y estos focos pueden percibirse fácilmente en una ecografía si están en el ovario y forman un quiste, pero muchas veces no es así".

Hay situaciones que hacen que el diagnóstico sea más complejo. "Hay pequeños focos milimétricos, que no son capaces de detectarse por ecografía porque que están en todo el abdomen y toda la pelvis y entonces se puede retrasar mucho el diagnóstico".

Es una enfermedad crónica, aunque hay tratamientos. "Es para toda la vida. Es verdad que como es hormono dependiente, va a estar activa en todos los años de vida fértil de la mujer mientras vaya teniendo ciclos y hormonas. Muchas veces después de la menopausia sigue existiendo porque esta enfermedad, estos focos de endometriosis que he comentado, van a provocar una inflamación generalizada con mucha fibrosis y una alteración del sistema inmunitario", indica la experta.

Explica que no tiene por qué afectar solo al útero y el ovario, sino también a otros órganos, a la musculatura, a los nervios de la pared abdominal y de la pelvis. Estos síntomas de dolor pueden perdurar mucho más allá de la menopausia.

los tratamientos

La endometriosis no se cura, pero se puede tratar. "Hay muchos tratamientos. Al final, el objetivo principal es controlar esas fases de dolor y de sangrado abundante que existe en muchas ocasiones y que va apareciendo de forma cíclica en las pacientes con cada periodo menstrual. Entonces, bueno, hay una escala terapéutica".

Hay procesos más sencillos y más complejos. "Siempre hay que empezar por intentar controlar ese dolor con antiinflamatorios, con analgésicos, pero muchas veces no se controla. Es muy difícil controlar ese dolor simplemente con un tratamiento conservador. Entonces hay que recurrir a otros tratamientos hormonales principalmente", analiza la doctora Peiró.

Ribera Cartagena La ginecóloga y obstetra Julia Peiró, en su consulta en Hospital Ribera

Indica los tratamientos más utilizados. "El más usado de ellos es un método hormonal que contiene hormona parecida a la progesterona y el objetivo va a ser dejar a la mujer sin regla, es decir, sin sangrado. Entonces, si no tiene sangrado, la paciente tampoco va a tener dolor asociado a ese sangrado cíclico. También se puede recurrir a otros métodos hormonales como la píldora anticonceptiva, que todos conocemos, que combina dos tipos de hormonas".

La ciencia sigue ampliando las opciones para las personas que sufren del endometrio. "Hay tratamientos más novedosos que lo que hacen es bloquear todo el eje hormonal cuando los otros tratamientos fracasan. Y si no, siempre nos queda la cirugía, aunque se intenta que la cirugía se retrase lo máximo posible. Al ser crónica, es recurrente y la cirugía puede aliviar en el momento y dejar unos meses de tranquilidad en la mujer, pero la mayoría de veces vuelve a aparecer la enfermedad y cada vez las cirugías van a ser más complejas".

el síntoma que muestra la enfermedad

Es fundamental acudir a la consulta del especialista cuando se detecten síntomas. "Pues como digo, el principal síntoma es dolor. O sea, hay que asociar dolor con endometriosis porque de toda la vida se ha dicho que la regla duele y eso es normal. Entonces, como es normal, pues no pasa nada. Tú te tomas tu ibuprofeno y ya, pero no siempre es así. A veces es un dolor muy intenso, incapacitante, que aparece todos los meses y no es dolor solo con la regla".

Esa diferencia en el dolor es fundamental. "Esto es muy importante, porque la gran mayoría de pacientes con endometriosis no solo presentan dolor con la menstruación y con el sangrado. También lo pueden presentar con las relaciones sexuales. Dolor al orinar, dolor al ir al baño incluso, porque como he dicho, crea una inflamación generalizada de la pelvis y puede afectar a otros órganos. Entonces puede haber implantes en la zona del recto, implantes en la zona de la vejiga, implantes en la zona de la vagina y todos estos implantes provocan dolor".

Se pueden incluir hábitos de vida saludables para hacer que el día a día de las pacientes mejore. "El ejercicio físico libera endorfinas y nos hace sentir mejor, alivia la inflamación y el dolor. También se puede recurrir a la fisioterapia, porque hay pacientes que tienen dolor prácticamente a diario, porque afecta a ciertos artículos musculares y entonces con ciertas técnicas de fisioterapia nos pueden aliviar".

Pexels Frutas, verduras y frutos secos

A través de la dieta también se puede obtener una clara mejoría. "Hay muchos alimentos que son antiinflamatorios y que nos pueden ayudar. El pescado azul, todo lo que contenga omega 3 es positivo, la carne blanca, o las frutas y verduras. Hay que comer por lo menos cinco piezas al día. Hay alimentos que está demostrado que tienen poder antiinflamatorio como por ejemplo la piña".

La doctora Peiró ofrece otros trucos. "Las nueces tienen esa capacidad antiinflamatoria. También condimentar la cocina. Los alimentos con especias como la cúrcuma y el jengibre. Estos pueden ser algunos tips para nuestras pacientes con endometriosis en su día a día".