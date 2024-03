Esta enfermedad afecta a 2 millones de mujeres: Los tres síntomas que pasan desapercibidos

La endometriosis es una enfermedad en la que un tejido similar al que recubre la cavidad uterina crece fuera de ese sitio. Esta enfermedad, en ocasiones incomprendida, afecta a 170 millones de mujeres en el mundo y a dos millones en España. De ellas, 35 mil son de la Región de Murcia.

Cristina tiene 35 años y es una de las mujeres que sufre de endometriosis. Según ha contado en COPE, nunca había sentido un dolor tan intenso hasta hace 5 años: “Al parecer todo estaba bien pero yo sentía que no. El síntoma que me llevó a buscar una solución era que las menstruaciones eran incapacitantes. Yo nunca había sentido un dolor tan intenso. Mis menstruaciones eran molestas pero, a partir de los 30, eran incapacitantes. Me costaba levantarme de la cama, llegaba a vomitar del propio dolor, empecé a tener molestias en las relaciones sexuales”.

Esta enfermedad puede disminuir la calidad de vida de la mujer que la padece. Entre los síntomas de la endometriosis destacan: dolor durante o después de las relaciones sexuales, dolor en la parte baja del abdomen, calambres menstruales dolorosos...

El que fue Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Reina Sofía de Murcia durante más de 10 años, Francisco Meseguer, ha explicado que el síntoma más importante de esta enfermedad "es el dolor”. Además, ha resaltado que la endometriosis “tiene tratamiento pero no cura”.

Francisco Meseguer, ginecólogo: “La causa que origina la endometriosis no la conocemos con seguridad. Nosotros aliviamos el problema pero, la enfermedad en sí, no se cura”.

Aunque existen diferentes grados de endometriosis, aún falta investigación para diferenciar cada tipo y darle un tratamiento específico a cada uno de ellos. Sin embargo, tal y como ha resaltado la profesora de Inmunología de la Facultad de Medicina en la Universidad de Murcia, María Concepción Martínez-Esparza, esta enfermedad se visibiliza cada vez más.

Son diferentes las asociaciones que ayudan a las mujeres que padecen esta enfermedad. Una de ellas es la Asociación de Afectadas de Endometriosis Crónica Estatal, ADAEC Estatal.

Esta enfermedad no solo afecta a las mujeres. También a las niñas en edad reproductiva. En ocasiones, como ha explicado una de las profesionales que forma parte de ADAEC Estatal, Inmaculada Zaragoza, son chicas incomprendidas: “No entienden cómo es posible que a sus amigan no les duela la menstruación y ellas tengan que quedarse en cama sin poder asistir a eventos e incluso tengan que anular ciertos planes, no ir al colegio...”

La endometrisois es una enfermedad que no solo produce dolor a la mujer que la padece. También hace que muchas de ellas se sientan comprendidas.