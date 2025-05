Distracciones, exceso de confianza y móviles: las tres trampas más mortales al volante

368 personas han muerto en accidentes de tráfico en España desde el 1 de enero hasta el 11 de mayo, una cifra que pone el foco en la importancia de la seguridad vial. El criminólogo y experto en prevención Víctor Navarro advierte: "Desde que salimos de casa formamos parte de la seguridad vial".

Durante su intervención en COPE, Navarro insistió en la necesidad de conducir con plena atención, sin confiarse, ni siquiera en entornos que conocemos. "A veces pecamos de confianza y nunca es una buena compañía a la hora de conducir".

El experto explicó que la seguridad vial no depende solo de las vías o de los demás usuarios, sino de una actitud responsable desde el primer momento:

“Tenemos que prestarle mucha atención, poner los cinco sentidos, que es lo que depende de nosotros”.

Las rotondas y el exceso de confianza

Uno de los temas que abordó con tono crítico fue el mal uso de las rotondas. “Hacer las rotondas bien es casi un arte”, ironizó. Reconoce que hay una mayoría que no sabe circular correctamente por ellas.

“Nadie sabe conducir en una rotonda, porque nadie tiene claro si hay que salir por el carril de fuera, quién tiene preferencia”. Es una labor que hay que seguir explicando. Otro mal es pensar que en ciudad hay menos posibilidades de accidentes o que conocemos bien la carretera.

“Creemos que porque circulamos por una carretera que conocemos, vamos a tener menos riesgo de sufrir un accidente, y no es así”.

Hay nuevos tipos de transporte. Al auge de las bicicletas se ha unido la incorporación de los patinetes. "Mucha gente los considera juguetes y no los usa con la responsabilidad necesaria y acorde a las normativas vigentes".

Destacó que son medios de transporte legítimos y que merecen el mismo respeto que los coches o motos. "Es una nueva forma de desplazarse y se debe pedir respeto a los vehículos habituales, a los peatones y a estos novedosos".

Ayuntamiento de Cartagena Parque de seguridad vial

el teléfono, gran problema

Uno de los principales factores de riesgo sigue siendo el uso del móvil al volante: "El mero hecho de tener el móvil en la mano ya es una infracción. Cree la gente que si no llaman no pasa nada y no es así. No se deben mandar mensajes ni mientras el semáforo está en rojo".

Todo lo que no sea poner los cinco sentidos en la conducción es peligroso en cualquier tipo de vía y admite que el objetivo es llegar a 0 accidentes. Queda mucho por hacer, porque hay otras malas costumbres que deben evitarse.

“Comer conduciendo, hacer giros de cabeza para llamar la atención a los más pequeños, discutir... cualquier situación que genere estrés o desvinculación con el caso”.