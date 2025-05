Chollos falsos y casas que no existen: cómo detectar estafas en alquileres vacacionales

Con la próxima llegada del verano, muchas personas empiezan a planificar sus vacaciones, en busca de esa escapada soñada al mejor precio. Sin embargo, también es la época en la que más aumentan las estafas relacionadas con alquileres vacacionales. En palabras de un experto, “no será la primera vez que alguien se lleva un chasco” al reservar un alojamiento que luego resulta no existir.

Uno de los principales riesgos está en dejarnos llevar por precios demasiados atractivos. “Los chollos, las gangas… bueno, alguna vez pasan, pero lo normal es desconfiar de ese tipo de anuncios que suelen ser irreales”. Admite que hay "muchas veces estas ofertas no tienen comentarios o, peor aún, tienen valoraciones falsas que buscan aparentar fiabilidad" y hay que estar atentos.

Una estafa común es el uso de imágenes engañosas. “No será la primera vez que nos ponen fotografías que no son del lugar”, advierte. En algunos casos, la distancia con respecto a la playa u otros servicios no se especifica bien, lo que obliga al turista a depender del coche constantemente. Aunque a veces el daño no es tan grave, “por lo menos existe la casa”, en muchos otros casos directamente “hay gente que paga previamente un alquiler de un apartamento o una casa que luego no existe”.

Pexels Elementos vacacionales

Para protegerse, es fundamental verificar la fiabilidad del portal. “Mi recomendación es observar, ver bien, intentar incluso comparar con otras webs”, y usar buscadores de imágenes inversas para comprobar si las fotos corresponden al lugar real o han sido copiadas de otras publicaciones. Hay otra opción. “Determinadas páginas son correctas, pero hay usuarios ajenos que suben falsas ofertas”.

Otro consejo clave es evitar pagos fuera de plataformas oficiales. “No hacer transferencias bancarias fuera de una plataforma oficial… al final, una vez que lo has pagado, tiene poco arreglo, aunque luego se puede y se debe denunciar”.

En definitiva, planificar las vacaciones con cabeza puede evitar muchos disgustos. Usar plataformas conocidas, desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser ciertas y comprobar siempre la información, son pasos básicos para viajar tranquilo.