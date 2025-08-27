La Comunidad invierte 187.000 euros en renovar la cubierta del colegio Gabriela Mistral de Cartagena

Mejorar el aislamiento térmico, ahorrar en la factura eléctrica e incrementar el confort para alumnos y docentes es el objetivo de las obras de cambio de cubiertas e instalación de placas solares que se han realizado en el colegio Gabriela Mistral de Cartagena, con una inversión del Gobierno regional de 187.000 euros.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó hoy el centro junto con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. Las obras han consistido en el cambio de las cubiertas de los dos pabellones de Infantil, con una superficie de 350 metros cuadrados, y la instalación de placas solares. Además, se ha sustituido la chimenea ubicada en la vivienda del conserje y las cuatro chimeneas del edificio de vestuarios por otras de chapa galvanizada. El plazo de ejecución ha sido de dos meses.

El titular de Educación destacó que “estas obras mejoran el aislamiento de los centros educativos y reducen hasta en 8 grados la temperatura durante los meses más calurosos. Además, la instalación de placas solares permite el ahorro de hasta un 30 por ciento en la factura eléctrica. Esta iniciativa del Gobierno regional responde a un compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética, y es una apuesta por la mejora directa del bienestar de alumnado y docentes”.

PLAN REGIONAL

Las obras forman parte del Plan de eficiencia energética y reconversión bioclimática 2020-2027, que incluye un total de 166 actuaciones en centros de 38 municipios de la Región de Murcia, tanto colegios como institutos, con un presupuesto de 27 millones. Este año se realizarán obras en 15 centros educativos, con una inversión de 5,5 millones de euros.

En concreto, en Cartagena se está actuando en los colegios Santiago Apóstol, San Félix, Gabriela Mistral, Luis Vives y San Cristóbal, con una inversión de 1.131.000 euros; en el IES San Juan de la Cruz (Caravaca de la Cruz), y en los colegios Villaespesa (Lorca), Nuestra Señora del Rosario (Alhama de Murcia), Jesús García Candel (Ricote) y Santiago Apóstol (La Unión). Con las nuevas obras previstas se habrá ejecutado más del 50 por ciento del Plan de eficiencia energética y reconversión bioclimática.

También han comenzado las obras de reconversión bioclimática en los IES Francisco de Goya (Molina de Segura) y Ricardo Ortega (Fuente Álamo), dos de los siete centros beneficiarios del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia; se trabaja en la rehabilitación del módulo de Primaria del CEIP El Molinico (La Alberca-Murcia); la rehabilitación integral, que incluye cambio de cubiertas e instalación de placas solares, en el IES Poeta Julián Andúgar de Santomera, y se ha realizado el aislamiento térmico en el techo del CEIP Santa Eulalia (Totana).