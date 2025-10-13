Los centros educativos retoman las clases con normalidad tras las intensas lluvias

Los centros educativos de la Región han retomado hoy las clases con normalidad tras las intensas lluvias provocadas por la dana según ha confirmado el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, que ha visitado las obras del colegio San Cristóbal de Cartagena para comprobar el estado del centro.

El colegio se encuentra en obras por el cambio de cubiertas e instalación de placas solares y debido a las lluvias se ha producido acumulación de agua en el pabellón de Infantil, que ya está completamente seco gracias a los trabajos realizados en coordinación con el Ayuntamiento de Cartagena.

En este pabellón continúan las obras de cambio de cubiertas y no tiene en la actualidad alumnado, ya que los estudiantes de Infantil se encuentran temporalmente en la escuela de educación infantil Jardines. El resto del centro no ha sufrido ninguna incidencia por las lluvias.

El cambio de cubiertas y la instalación de placas solares en el colegio San Cristóbal es una obra de gran envergadura que supone una inversión que supera los 450.000 euros. Las obras, que están próximas a su finalización, son totalmente seguras y compatibles con la actividad docente.

Marín destacó que “la anticipación por parte del Gobierno regional con la suspensión de las clases ha sido clave para evitar cualquier tipo de daño. Además, el paso de la dana por el Campo de Cartagena se ha saldado sin daños personales gracias a la coordinación de todos los servicios que ha permitido eliminar embolsamientos de agua y barro en zonas exteriores y accesos de algunos centros educativos”.

LIMPIEZA DE CENTROS Y ACCESOS

Los trabajos que se han realizado durante las jornadas del sábado y domingo han consistido principalmente en la limpieza de barro y embolsamientos de agua en exteriores de los centros, así como la limpieza de agua en algunas aulas de centros de las localidades afectadas y reparaciones eléctricas.

Las actuaciones se han centrado en el IES Menárguez Costa de Los Alcázares, donde se ha retirado agua y barro de zonas exteriores; limpieza de los accesos al IES Dos Mares de San Pedro del Pinatar, donde hoy continúan trabajando cuatro brigadas para finalizar las labores de limpieza; la reparación de desperfectos en el cuadro eléctrico del IES Gerardo Molina de Torre Pacheco, ya totalmente en funcionamiento; y la habilitación de un itinerario seguro en el colegio Nuestra Señora de Loreto de San Javier.