Antonio Jimeno nos anima a comer el roscón gigante de COPE Cartagena y lo tiene claro: "Cada vez quiero ser más como los niños"

El popular locutor de Cadena 100, Antonio Jimeno, conocido por su exitosa sección de radio con niños, ha compartido una profunda reflexión sobre la infancia. Defiende que los adultos deberían parecerse más a los pequeños, destacando su inocencia, espontaneidad y ausencia de prejuicios. Jimeno, que estará este sábado en Cartagena para el evento especial de Reyes, asegura que tiene "el mejor trabajo del mundo" gracias a lo que aprende de ellos cada día.

El mayor engaño del sistema

Para Jimeno, hacerse mayor es "el mayor engaño del sistema". Esta es una idea que, según afirma, no la dice "de coña". El locutor ha explicado que cuanto más tiempo pasa con los niños, más desea ser como ellos. "Tienen lo mejor, tienen inocencia, tienen espontaneidad, no tienen prejuicios", ha señalado, añadiendo que "los malos rollos y las historias se van adquiriendo cuando te haces mayor".

Su sección, que lleva casi 20 años en antena y ahora se ha vuelto viral en redes sociales, se basa en la autenticidad de los más pequeños. Jimeno niega que las respuestas estén preparadas: "Aunque tuviera seis guionistas trabajando para mí, nunca conseguiríamos respuestas tan auténticas". En su opinión, los niños ofrecen soluciones simples y geniales a problemas que los adultos complican, por lo que "tendríamos que hacer mucho caso a los niños".

Fiesta y roscón gigante en Cartagena

El presentador participará este sábado a partir de las 17:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Cartagena en un gran evento previo a la llegada de los Reyes Magos. La fiesta, que ha sido adelantada por previsión de lluvia, contará con el reparto de un roscón gigante de 200 metros del que saldrán más de 4.500 raciones. El propio Jimeno ha bromeado sobre ello: "Tenemos que repartir un roscón de 200 metros, y no nos lo podemos comer nosotros".

Además del roscón, el evento estará amenizado con la mejor variedad musical de Cadena 100, regalos y la energía del locutor. "Llevamos toda esa ilusión, llevamos todas las ganas de pasarlo bien", ha comentado Jimeno, asegurando que será una fiesta donde, habiendo niños, todo puede pasar. "Que se vaya todo el mundo, que la vamos a liar", ha concluido.

A pesar de la incertidumbre sobre las cabalgatas por el tiempo, Jimeno ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los más pequeños. Ha recordado que los Reyes "son magos" y que, aunque no se les pueda ver en las calles, "nadie dude de que van a estar en las casas de los peques" para hacer del 6 de enero un día mágico.

La dulce Ilusión Repostería Creativa; Fercasa, Karabuc, La Óptica de Ana, Mundobici, Lhicarsa, Worktime, Cafés Cavite, EL Kilo y Medio, DPalo, El Secreto de mi Tierra, Terrakota, José Díaz, Cafés Pérez Campos, Vehículo Oficial OMODA-JAECOO / PROCHERY han hecho posible esta iniciativa volcándose con las familias y los más pequeños.