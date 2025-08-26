Cartagena no descarta volver a acoger la The Ocean Race Europe

La prueba náutica The Ocean Race Europe en Cartagena ha reafirmado el éxito de un evento que, desde su inauguración el pasado sábado en la explanada del puerto, ha superado todas las expectativas de público y organización.

La prueba termina este martes con el intercambio de banderas y la partida de los barcos rumbo a Niza.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha recorrido el Ocean Live Park acompañada por Richard Brisius, presidente de The Ocean Race; Jan Pérez, coordinadora del evento en la ciudad; Patricio Rosas, director de la escala; y Pedro Pablo Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria.

EXPECTATIVAS SUPERADAS

Durante la visita, la alcaldesa ha valorado la oportunidad que representa para la ciudad ser la única escala en España de este prestigioso evento, “esta prueba nos está demostrando una vez más que Cartagena está preparada para acoger grandes eventos internacionales, y en este caso, eventos deportivos", ha declarado Arroyo, destacando el gran flujo de visitantes, “la organización nos había transmitido que íbamos a tener entre 8.000 y 20.000 personas a diario, y afortunadamente, en los dos días que llevamos, hemos superado las expectativas".

Arroyo también ha subrayado la singularidad del puerto de Cartagena para albergar este tipo de actividades, además de manifestar el deseo de la ciudad de repetir la experiencia en el futuro, destacando que "el esfuerzo económico y de logística es mucho, pero merece la pena".

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, ha hecho hincapié en la colaboración entre las distintas instituciones para alcanzar este hito, "con diálogo, colaboración y coordinación se pueden traer cosas tan importantes y complejas como esta, que nos está poniendo a nivel internacional en el mapa de la náutica, del mundo deportivo y del turismo".

El presidente de The Ocean Race, Richard Brisius, ha mostrado su satisfacción con la ciudad, "estamos muy honrados de estar en Cartagena, los equipos, la organización de la carrera y todos nuestros compañeros piensan que es una parada extraordinaria".

Brisius también ha destacado la belleza de la ciudad y el impacto social y medioambiental de la regata, "todos los barcos cargan equipos científicos de alta calidad. Hacemos muchos programas donde educamos a niños y adultos sobre la importancia del estado del océano. Así que The Ocean Race, somos una carrera para el océano".