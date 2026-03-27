La Virgen de la Caridad, protagonista de un día con mucha actividad de Semana Santa en Cartagena

La Semana Santa de Cartagena ya ha recogido la primera de sus procesiones y en este Viernes de Dolores dedica el día a su Patrona con una actividad frenética en la Basílica, pero también con la ofrenda floral y el recorrido que se hará por el centro de la ciudad para rendir honores a la madre de los cartageneros.

A las 11:00 horas, la actividad de Semana Santa proseguirá con el Pasacalles del tercio de caballeros cadetes. A las 11:30 se realiza la tradicional Ofrenda de la Onza de Oro a la Virgen de la Caridad, un acto que también se podrá seguir en directo por YouTube.

Por la tarde, la agenda seguirá con una ofrenda floral a la Virgen a las 16:30 horas y el Viacrucis del Santísimo y Real Cristo de la Divina Misericordia a las 18:00 horas desde la plaza de la Merced.

El día grande de la patrona culmina con varias procesiones. La procesión del Viernes de Dolores recorrerá las calles de Alumbres, mientras que a las 21:00 horas partirá la del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima del Rosario desde Santa María de Gracia. La jornada finaliza en El Algar con su procesión a las 22:00 horas.

Sábado de Pasión y traslados

Durante el sábado, la actividad se centra en el traslado de las imágenes de las distintas cofradías, que preparan sus tronos para las inminentes salidas procesionales de la semana grande.

El domingo arrancará a las 10:00 horas con un pasacalles de soldados romanos. Las procesiones de las palmas comienzan en los barrios, con la procesión de La Puebla a las 10:00 horas y la de La Palma a las 11:30. Por la tarde, a las 17:00 horas, tendrá lugar la procesión de la Entrada de Nuestro Padre Jesús en Jerusalén, que parte desde la iglesia de Santa María de Gracia.