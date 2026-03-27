Así aprenden los jóvenes de Cartagena a salvar vidas con sus propias manos al ritmo de La Macarena

Alumnos de 4º de la ESO del colegio San Vicente de Paúl de Cartagena han participado en un taller práctico de primeros auxilios impartido por profesionales de enfermería de Ribera Practiser. La iniciativa, enmarcada en la Feria de la Salud y el Deporte del centro, ha tenido como objetivo dotar a los jóvenes de las habilidades necesarias para actuar en una situación de emergencia.

Las enfermeras María Perín y Mirian Dimitrov, responsables de impartir la formación, han insistido en una idea clave antes de comenzar con las técnicas. Según explicaron, "ante cualquier emergencia, lo primero es llamar al 112, Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia, para activar a los servicios sanitarios".

Técnicas que salvan vidas: RCP y maniobra de Heimlich

Durante la sesión, los participantes han aprendido a identificar una parada cardiorrespiratoria y a actuar mediante la técnica de reanimación cardiopulmonar (RCP). Las profesionales detallaron la cadena de supervivencia y el protocolo a seguir, que incluye combinar 30 compresiones torácicas con 2 insuflaciones mediante la técnica frente-mentón.

Otro de los bloques formativos se ha centrado en cómo actuar ante una obstrucción de la vía aérea (OVACE). Los alumnos han aprendido a diferenciar la gravedad del atragantamiento y a aplicar maniobras como la de Heimlich o los cinco golpes interescapulares. Además, se han ofrecido pautas de actuación ante ahogamientos, de especial relevancia con la llegada del verano.

Aprender al ritmo de 'La Macarena'

El taller ha destacado por su carácter eminentemente práctico. Tras una demostración por parte de las enfermeras, los estudiantes pudieron ensayar las maniobras por parejas con maniquíes. Como método para facilitar el aprendizaje, se ha utilizado la canción "La Macarena" como referencia musical para ayudar a mantener el ritmo adecuado de las compresiones.

Fomentar la cultura de la prevención

Alicia Sánchez, coordinadora de Enfermería de Ribera Practiser, ha destacado la importancia de estas iniciativas. "Este taller ha fomentado en los jóvenes la seguridad, la capacidad de actuar ante emergencias y la conciencia sobre el cuidado de la salud, reforzando además el vínculo entre el sistema sanitario y la comunidad educativa", afirmó.