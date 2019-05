El cantante Reke y la Sinfónica, en el Batel

Se puede empezar el fin de semana en Cartagena cargando las pilas con un hgran espectáculo que tendrá lugar a las 20:30 horas del viernes el Auditorio El Batel. Músicamuy conocida en una versión muy especial con el concierto Reke Sinfónico. El cantante cartagenero dará un repaso a las canciones más destacadas del pop - rock nacional e internacional desde los 90 hasta la actualidad en versión sinfónica gracias a la Orquesta Sinfónica de Cartagena. Las entradas están entre los 10 y 15 euros. Ya se pueden comprar en las taquillas de El Batel y en la web.

El encargado de interpretar el repertorio musical de la velada será Reke. Este cantante cartagenero se dio a conocer gracias a su paso por el programa de televisión Operación Triunfo. Ha compartido escenario con artistas de la talla de Mónica Naranjo, Sergio Dalma, David Bustamante o Rosario Flores entre otros. También ha participado en musicales como Flash Dance o Jesucristo Superstar. Para el concejal de Cultura de Cartagena, David Martínez, “es un orgullo” contar con la presencia de este cantante en un concierto “ cien por cien cartagenero”.

Reke asegura que será una cita musical “muy divertida” y que sonarán temas como Eloise o Show must go on, canciones que han tenido una gran influencia en él, según ha afiirmado el cantante de Cartagena.

El toque local en este concierto no solo lo pone Reke. El artista estará acompañado por la Orquesta Sinfónica de Cartagena, que realiza por primera vez un concierto de estas características. Pedro Martínez, coordinador de la Orquesta Sinfónica de Cartagena, confía en que ”esto sea una plataforma para que la Orquesta Sinfónica sea muy seguida y aprovechar este concierto para que, cuando hagamos una sinfonía de Beethoven, la gente también acuda”.