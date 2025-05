Ayuntamiento de Cartagena y Canales del Taibilla firman un protocolo sobre el Parque Rafael de la Cerda

Cartagena - Publicado el 09 may 2025, 12:55 - Actualizado 09 may 2025, 13:12

El Ayuntamiento de Cartagena asumirá la gestión de las instalaciones deportivas del Parque Rafael de la Cerda en Tentegorra una vez que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla finalice las obras de modernización del recinto. Esta actuación municipal se llevará a cabo en desarrollo del protocolo de colaboración firmado este viernes entre la alcaldesa, Noelia Arroyo, y el presidente de la Mancomunidad, Juan Cascales.

El acuerdo establece el marco jurídico y técnico necesario para que el Consistorio pueda incorporar a su gestión las piscinas y pistas deportivas del parque, actualmente fuera de las competencias del organismo estatal. El protocolo firmado garantiza que la cesión se realizará sin coste para el Ayuntamiento.

La Mancomunidad acometerá previamente las inversiones necesarias para que las instalaciones se encuentren en condiciones óptimas en el momento del traspaso. Según los informes de la Abogacía del Estado, la Mancomunidad no puede gestionar ni mantener este tipo de instalaciones, al tratarse de servicios recreativos no vinculados al abastecimiento de agua, que constituye su única finalidad institucional.

Además, dos de las piscinas no pueden mantenerse operativas por razones técnicas. “La Mancomunidad no puede legalmente gestionar las zonas deportivas, y es técnicamente inviable mantener dos de las piscinas. El Ayuntamiento asume su responsabilidad para que estos servicios no se pierdan y puedan seguir a disposición de todos los cartageneros”, ha señalado la alcaldesa.

El acuerdo también prevé la constitución de un equipo técnico conjunto que supervisará el proceso de traspaso. Paralelamente, el Ayuntamiento trabaja ya en la adaptación de los procedimientos administrativos para integrar estas instalaciones en la red municipal de deportes.

Tras la firma del protocolo, Arroyo y Cascales han inaugurado la exposición “Mancomunidad de los Canales del Taibilla – Cien años abasteciendo de agua y progreso”, instalada en la Plaza de los Héroes de Cavite. Se trata de una muestra fotográfica itinerante sobre la historia del organismo con motivo del 80 aniversario del inicio del servicio de abastecimiento a la ciudad.