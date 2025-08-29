Ascienden a 190 los afectados por el brote de salmonelosis en el hotel de La Manga, aunque bajan los ingresos
La suspensión cautelar de la actividad de la cocina del hotel continúa vigente
Cartagena
1 min lectura
El Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud ha confirmado un total de 190 casos por el brote de salmonelosis registrado el pasado fin de semana en un hotel de La Manga del Mar Menor, según informaron fuentes del departamento liderado por Juan José Pedreño.
No obstante, ha descendido la cifra de ingresados hasta los 19, todos en el hospital Santa Lucía, en Cartagena. Salud no descarta que este dato se reduzca en las próximas horas porque algunos pacientes podrían recibir el alta, según su evolución.
Los primeros análisis realizados por la Dirección General de Salud Pública y Adicciones determinaron que la contaminación cruzada por la bacteria salmonela está en el origen de la intoxicación alimentaria. La suspensión cautelar de la actividad de la cocina del hotel continúa vigente.
