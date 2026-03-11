Córdoba relanza su Ruta de Artesanía para mostrar su ‘alma’ al turismo

La delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba ha presentado el relanzamiento de la Ruta de la Artesanía, una iniciativa que busca poner en valor el trabajo de los artesanos locales para aumentar la oferta turística y mostrar la autenticidad del destino. El objetivo es promocionar la ciudad desde una perspectiva genuina, respondiendo a la creciente demanda de visitantes que buscan experiencias únicas y lugares con identidad propia.

Desde el consistorio señalan que cada vez más turistas demandan "ciudades con alma" que no han perdido su esencia. En este sentido, la artesanía se presenta como un pilar fundamental que, junto al patrimonio cultural, aumenta la competitividad de Córdoba como destino. "Cuando vamos a promociones de destino, lo que se está demandando son esas ciudades con encanto, ciudades que siguen manteniendo su identidad", han explicado.

Un paseo por los oficios tradicionales

La artesanía es una gran desconocida" Marián Aguilar

La ruta, que se desarrolla en el casco histórico, declarado zona de interés artesanal desde 2014, está compuesta por 12 talleres que se pueden visitar. La oferta es muy variada, con oficios como platería, cuero, guitarras y cerámica. Los visitantes tienen la oportunidad no solo de ver cómo trabajan los artesanos, sino también de adquirir sus creaciones o realizar encargos personalizados, una opción muy demandada tanto por turistas como por los propios cordobeses.

Desde la Asociación de Artesanos, que este año celebra su 40 aniversario, agradecen el impulso y señalan que la principal necesidad del sector es la visualización. "La artesanía es una gran desconocida", lamentan, explicando que su trabajo es a menudo "silencioso" y "a puerta cerrada". Por ello, esta ruta es una herramienta clave para que el público sepa dónde encontrarlos y pueda apreciar el valor de sus oficios.

Nuevas herramientas de promoción

Para potenciar la difusión de la ruta, se ha creado un vídeo promocional que se utilizará en presentaciones nacionales e internacionales del destino. Además, se identificarán los talleres con un azulejo identificativo que incluirá un código QR. Al escanearlo, los visitantes podrán acceder directamente al plano de la ruta, los horarios de cada taller y la información de contacto para organizar su visita.