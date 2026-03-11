Cardoso Academy refuerza su apuesta por el Motorsport con una nueva formación en Mecánica de Competición.

Cardoso Academy continúa consolidándose como referente en la formación vinculada al mundo del motor con el lanzamiento de su nueva formación en Mecánica de Competición en Automovilismo, un programa que representa la evolución natural de su exitoso curso de competición en motociclismo, en el que los alumnos ya forman parte activa del equipo Cardoso Racing. Esta continuidad permite trasladar la experiencia adquirida en dos ruedas a los desafíos del automovilismo, ampliando competencias técnicas y contacto directo con competiciones profesionales.

La iniciativa refuerza el modelo educativo de la academia, basado en la formación práctica y la conexión directa con el entorno profesional, combinando teoría en aulas y talleres con experiencia en pista y proyectos vinculados a competiciones reales.

Los alumnos vivirán la competición de primera mano en la GR Cup Spain, uno de los campeonatos monomarca más destacados del automovilismo nacional.

Este año, Cardoso Racing debutará con Miguel Ángel Romero, piloto andaluz que a su corta edad cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la competición. Miguel Ángel, además de ir al volante, es alumno de Cardoso Academy y está asistido por sus compañeros de academia, que participan en la preparación y mantenimiento del vehículo de la mano de Cardoso Racing durante toda la temporada.

De esta manera, los estudiantes combinan formación práctica con la emoción de la competición profesional, trabajando codo a codo con su compañero piloto y adquiriendo experiencia real en un entorno de alta presión.

Esta experiencia, al igual que en el caso de la Mecánica de Competición en Motociclismo, permite a los estudiantes desarrollar habilidades técnicas avanzadas, aprender a tomar decisiones rápidas bajo presión y adquirir experiencia en eventos y carreras oficiales.

Plazo de matriculación abierto para el curso 2026/2027

Coincidiendo con el lanzamiento de este programa, Cardoso Academy ha abierto el plazo de matriculación para el curso 2026/2027.

Además de los programas especializados en competición, la academia ofrece Grado Medio en Electromecánica de Automóviles y Grado Superior en Automoción, ciclos oficiales de Formación Profesional orientados al empleo y a las necesidades del sector.

Cardoso Academy es un centro homologado por el Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía, que combina formación técnica, experiencia en competición y colaboración con empresas líderes del sector, preparando a sus alumnos para desarrollarse con éxito en el mundo del motor.