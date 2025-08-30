Actividades diurnas y nocturnas durante septiembre en el Teatro Romano de Cartagena

Con motivo de la revisitación de la historia de Cartagena que cada mes de septiembre se lleva a cabo en las Fiestas de Carthagineses y Romanos, el Museo del Teatro Romano pone de nuevo en marcha la actividad familiar ‘Escipión versus Aníbal, la batalla continúa'.

Comenzará el 6 de septiembre y en ella, los participantes podrán conocer los acontecimientos más relevantes de la Segunda Guerra Púnica y sus protagonistas, Aníbal y Escipión, así como uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad romana, el Teatro Romano, que se levantó en tiempos de Augusto.

Además, los niños y niñas formarán parte de una tropa o de una legión y celebrarán el triunfo en el Teatro Romano de Cartagena.

VISITAS GUIADAS

Continúa los domingos de septiembre, a las 10:30 horas, la visita guiada ‘Del Teatro a la Domus del Pórtico’. La ruta comenzará en el Museo del Teatro Romano y al salir del monumento continuaremos hacia uno de los rincones más típicos del antiguo Barrio de Pescadores, el callejón de la Soledad, para visitar los restos conservados en la Domus del Pórtico.

VISITAS NOCTURNAS

Durante septiembre se han programado dos visitas nocturnas durante cuatro días. En la visita guiada 'El Teatro bajo la luz de la luna' los días 6 y 20 a las nueve de la noche, los participantes realizarán una visita nocturna a la más emblemática obra impulsada por Augusto en la vieja Carthago Nova.

El viaje permite vivir en primera persona, en un ambiente relajado y con exclusividad, un recorrido que comienza en el Museo del Teatro Romano de la mano de un guía, con un reducido grupo de personas, descubriendo las claves de la civilización romana, para desembocar en la joya arqueológica del Teatro Romano bajo la luz de la luna.

Con 'Aulaeum, abajo el telón', los días 13 y 27, el gran arquitecto romano Vitruvio ofrecerá su visión del teatro para disfrutar de una visita nocturna a la más emblemática obra impulsada por Augusto en la vieja Carthago Nova. El final del viaje culmina con la inesperada aparición del imponente graderío del Teatro Romano a la luz de la luna, allí el encuentro con el teatro clásico de la mano de Plauto.