La Segunda División, una trituradora de estadísticas: Final propio de Hitchcock

El guionista de los finales de temporada en la Segunda División adora el drama y la tensión. El maestro del suspense, Alfred Hitchcock, bien podría estar orgulloso de la forma en la que la Hypermotion cambia su guion y donde había luces aparece sombras y los túneles oscuros tienen luz al final. Sin intuirlo, todo vuelve a girar. En lo positivo está que no siempre ganan los que más dinero invierten. En lo malo, los nervios prosiguen.

Es la competición más emocionante y cruel del mundo. Los aficionados, a lo largo de 42 jornadas, terminan odiándola, pero no quieren alejarse. Es amor- odio. En un idilio están el Castellón y el Deportivo de la Coruña, que celebran su regreso al fútbol profesional. Sumidos en una crisis emocional, encontramos al Almería y el Granada, que volverán a poner el componente andaluz en una Liga que no les gusta. Lo que no está claro es el resto. La tabla arde.

Los éxitos se logran en casa

Los éxitos se logran en casa o no. Esa es una estadística que este fin de semana ha funcionado bastante bien. 7 equipos han logrado los tres puntos en su feudo y ayudados por unas aficiones que están llenando los estadios. El mejor ejemplo es el Cartagena de Calero, que hacía oficial su permanencia ganando al Tenerife en el Cartagonova. El mejor equipo de la segunda vuelta ha logrado lo que parecía imposible en Navidad ganando 11 partidos y engrosando el selecto club de los que han logrado 4 triunfos consecutivos. Un dato al alcance de pocos. Sin embargo, empezaron tarde a ganar en casa y mejoraron los registros en el momento clave.

Si el técnico de Parla pasará a la historia de la competición, Alberto González en el Albacete, no se queda atrás. Cinco victorias de forma consecutiva para acercarse a una permanencia que deben certificar en breve. Ayer celebraban en casa, como el Oviedo, Sporting, Amorebieta, Racing de Ferrol o Racing de Santander.

Pero la teoría tiene sus excepciones y sus ejemplos dolorosos.





Adiós imbatibilidad

No había visto el Burgos a ningún equipo marcharse con una victoria del Plantío y el día que se podían reenganchar a la búsqueda de la sexta plaza, lo consiguió el Eldense haciendo real aquello de que no hay mal, que cien años dure o el tópico de las estadísticas están para romperlas. Esta competición tritura las estadísticas. El Elche, otro que busca subir, encajó en su estadio un 0-3 por parte del Huesca, que dio un paso de gigante hacia la salvación.

Quedan 3 jornadas, lo que suponen 9 puntos y no hay casi nada decidido. Pocos afrontarán los choques con cierta paz. Por arriba, el Leganés ha perdido el liderato tras perder con el Albacete, pero es que no ganaron tampoco ni el segundo, ni el tercer, ni el cuarto clasificado. Ni el colista está descendido a estas alturas. Y es que lo de que los de arriba ganan a los de abajo no se cumple tampoco, no al menos en todos los casos.

Lo que falta

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El Real Valladolid, con 68 puntos, es el mejor colocado para el ascenso directo con dos partidos fuera y uno en casa. Tiene que visitar al Alcorcón, y recibir al Villarreal B que luchan por evitar el descenso. Cierra la campaña en Tenerife. Por su parte, el Leganés debe dejar el desánimo, porque tendrá dos duelos en Butarque y uno fuera. Recibe al Sporting, visitará Ferrol y acabará ante el Elche. Están a un punto del líder.

El tercero en discordia es el Eibar con 65 puntos. Recibirá al Cartagena. Viajará a Gijón y acabará frente al Oviedo. Si difícil es saber cómo se repartirán los dos billetes directos a Primera, más lo es saber con quién competirá el que no lo logre. El Español, el Oviedo y el Racing parecen firmes candidatos, con 62 puntos los catalanes y 61 de los de Carrión y los cántabros.

Sporting (59), Elche (58), Burgos y Racing de Ferrol con 57 y El Levante con 56 pelearán por colarse.





La zona baja

El Andorra es el último clasificado y encajó una goleada en Gijón, pero todavía tiene algo de vida, porque con 9 puntos en juego tiene al Mirandés a 7 (El Mirandés ganó 4-3 en la ida y el Andorra 1-0 en la vuelta en el duelo particular). Es precisamente al equipo de Lisci al que miran más el Amorebieta, que volvió a ganar, el Villarreal B y el Alcorcón. Nadie quiere abandonar la categoría. De momento, nadie ha dicho adiós, pero el próximo fin de semana pueden empezar las despedidas.

El Andorra, que tiene 37 puntos, visitará al Burgos. Recibirá al Oviedo y terminará contra el Racing de Ferrol. El filial del Villarreal suma 39 y tiene que medirse al Albacete, que quiere sellar la permanencia, visitar al Valladolid, y terminar contra el Racing de Santander. 41 puntos suma el Amorebieta, que también está rompiendo estadísticas. Jugará en Tenerife, ante el Español y ante el Mirandés. Los mismos puntos tiene el Alcorcón que recibe al Valladolid, visitará al Levante y acabará frente al Burgos.

Albacete (48), Zaragoza (46), Eldense (46), Huesca(45) y Mirandés (44) intentarán que ninguno de los cuatro les cambie su lugar. Como diría Raphael "Qué sabe nadie".