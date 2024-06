Profe Ortega revela cuándo se dejó de hablar con Cholo Simeone en el Atlético de Madrid: "¿Me vas a hablar?"

El Profe Ortega no seguirá siendo el preparador físico del Atlético de Madrid más allá del 30 de junio, cuando expira su contrato. El histórico miembro del cuerpo técnico rojiblanco le confesó a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE el día en el que se enzarzó con Cholo Simeone hasta que el técnico le confrontó.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. CORDONPRESS

La despedida del Profe Ortega tras 13 años en el Atlético de Madrid ha sido el epílogo del cuerpo técnico con el que Diego Pablo Simeone aterrizó en el club en 2011. El uruguayo, el Mono Burgos y Juan Vizcaíno ya no están presentes en el staff del Cholo. Simeone mantiene, por ahora, a Nelson Vivas y a Gustavo López como personas más allegadas en el cuerpo técnico.

A Simeone le toca reforzar un cuerpo técnico que pierde a una figura clave en los éxitos recientes. Con la salida del Profe, se queda huérfano de aquellos que lo acompañaron cuando el Atleti estaba más cerca del descenso que de las finales de Copa de Europa. Y ya ha elegido.

El sustituto del Profe Ortega como nuevo preparador físico del Atlético de Madrid será Luis Piñedo, el hasta ahora encargado de esa parcela en el filial de Tevenet, que también se incorpora al cuerpo técnico de Simeone. Llegó a la cantera en la temporada 2010/2011 de la mano de Carlos Aguilera.

El preparador físico estuvo en tres etapas diferentes en el Atlético de Madrid. Llegó con Marcos Alonso en Segunda División. La segunda experiencia fue consolidar al equipo en Primera División, con Gregorio Manzano. La tercera fue la "más competitiva y de más nivel que ha tenido el club en su historia", como destacó él mismo.

Diego Simeone da órdenes desde el banquillo en el Signal Iduna Park de Dortmund. CORDONPRESS

Los años, el desgaste y las continuas lesiones musculares terminaron por romper ese binomio esta temporada en la que el técnico renovó con el club hasta 2027 y el uruguayo dice adiós cuando su método parecía estancado. Su sustituto solo podía ser alguien de la confianza máxima del argentino.

El final de una crónica anunciada se remonta a hace al menos dos años, cuando el staff técnico del Cholo se desvincula por completo del Profe, hasta entonces representado por Paco Casal. Y no sólo de forma contractual. Las negociaciones con el club ya no se hacían incluyendo a Ortega, y así pudo plasmarse en la fotografía de la última renovación.

El último choque de posturas entre Simeone y Ortega se dio al final de la temporada pasada, cuando en los últimos partidos en los que la Uruguay de Diego Alonso se jugaba la clasificación para el Mundial, el Profe quiso sumarse y, además, ser el preparador físico de la selección charrúa durante la cita en Qatar.

"¿Me vas a hablar?"

"Con el Cholo, ¿has tenido alguna bronca gorda?", preguntaba Juanma Castaño a 'Profe' Ortega: "No, no, no, no, pero siempre nos dijimos todo, porque yo tengo muy buena relación con él desde el tiempo de jugador. Yo lo conozco a él en el 2003. Ahí no sé qué problema, no me acuerdo, tuvimos...".

Entonces, se acordó: "Tuvimos un problemita y yo no le hablé por dos o tres días. Él vino. Me acuerdo en el Calderón. Estaba bajo las escaleras y me dijo: ¿Me vas a hablar? Hace tres días que no me hablas. Pero siempre con mucho respeto. Cuando no estábamos de acuerdo con algo, yo se lo decía y él me lo decía también".