El selecto club de Segunda División que solamente tiene 7 inquilinos: El Efesé quiere

El Cartagena de Calero quiere cerrar la permanencia este próximo domingo en su partido frente al Tenerife. Para ello, además de otro resultado, debe ganar al rival canario y eso supondría conseguir la cuarta victoria de forma consecutiva. No es imposible para un equipo cuya remontada pasará a la historia de la competición. De ser último al término de la primera vuelta, a liderar una hipotética clasificación solo con los encuentros de la segunda parte de la competición.

Ganar en la Liga Hypermotion no es sencillo y acumular una racha de partidos de forma consecutiva lo han conseguido muy poquitos clubes, aunque el premio que pueden recibir es muy dispar. El Efesé quiere entrar a un club muy selecto en el que está el Leganés, líder durante gran parte de la campaña, arrancó la liga perdiendo ante el Andorra, pero luego sumó cuatro triunfos consecutivos en casa del Alcorcón, ante el Albacete, en su visita a Ipurua y ante el Huesca. Esa racha la cortó el Elche.

Luego cogió otra vez la directa goleando al Amorebieta, ganando al Español, al Villarreal B, al Efesé y al Levante. Cinco seguidas, un dato tremendo. Posteriormente, el máximo han sido tres seguidas.

Cinco que pueden ser seis

El segundo clasificado, el Real Valladolid, ha enganchado cinco victorias consecutivas en el momento clave, ganando en Cartagena, al Eldense, en Amorebieta, al Huesca y el Mirandés. Se ha colocado en el coliderato gracias a esa racha. Curiosamente y con un inicio regular, el ´Pucela' también unió cinco victorias consecutivas tras ganar al Cartagena en la jornada 6. Después venció en Oviedo, al Burgos, en Elda y ante el Mirandés.

Repasando la trayectoria del Eibar, tercero en la tabla, también comenzó la competición perdiendo cuatro partidos de los cinco iniciales. Luego logró cinco victorias consecutivas ante el Racing de Ferrol, Cartagena, Tenerife, Mirandés, y Amorebieta. Posteriormente, llegó a tres entre las jornadas 22 y la 25.





El RCD Español lo máximo que ha conseguido hasta el momento son cuatro victorias consecutivas. Está en el selecto club gracias a las primeras semanas. Ganó de forma consecutiva en las jornadas 2,3,4 y 5. Sin embargo, la mejor plantilla de la Liga no ha vuelto a sumar ni tres veces seguidas y es que no es sencillo, a pesar de tener una zona de ataque tremenda.

Tampoco arrancó bien el Elche, quinto clasificado, y a pesar de su buen juego, los ilicitanos no engancharon cuatro triunfos seguidos hasta que ganaron en Cartagena, al Alcorcón, en Villarreal, y ante el Alba. Luego cayó ante el Levante. Jornadas 28, 29, 30 y 31.

El primer milagro liguero

El Real Oviedo es uno de esos milagros que se dan cada mucho tiempo, porque el arranque fue horrible. La llegada de Carrión cambió el rumbo después de sumar 3 puntos en 8 jornadas. Sumó nueve jornadas sin perder, pero no unió tres seguidas. A pesar del temporadón, lo máximo han sido dos. Eso sí, están en zona 'playoff'.

Tres consiguió el Racing de Santander ante el Sporting, Cartagena, y Burgos.El Burgos, imparable en casa, no ha conseguido regularidad fuera. Tampoco ganó en las dos primeras jornadas. Llegó a ganar tres, jugando dos consecutivas en casa ante el Sporting y el Cartagena y venciendo en Eibar.





La primera racha de tres del Sporting de Gijón llegaría en la 12 en Albacete, ante el Español y en Villarreal. Luego, como mucho dos veces han celebrado los asturianos. El Levante no ha conseguido unir tres triunfos consecutivos. El Tenerife, ante el que el Cartagena buscará la cuarta, tampoco ha conseguido tres triunfos consecutivos.

Lo del Cartagena está siendo épico. Consiguió una victoria en 17 partidos. Tras las fiestas navideñas los de Calero sumaron tres triunfos consecutivos ante el filial del Villarreal, Racing de Santander, y Amorebieta. Ha vuelto a ganar tres seguidos ante el Oviedo, en Valencia y ante el Alcorcón y buscará entrar en el selecto club de los cuatro este próximo domingo para cerrar la permanencia.

Gran inicio sin premio

El Zaragoza es un antagonista de esta estadística de la Liga de Segunda, porque sumó cinco seguidas para iniciar la Liga. Luego no ha sido capaz de unir dos triunfos consecutivos, este histórico que ansía no complicarse la vida en las últimas cuatro jornadas. Y junto al Valladolid, en la parcela positiva y para acercarse a una salvación que se fue complicando, está el Albacete de Alberto González.





El Alba es otro de esos casos extraños. Han ganado los últimos cuatro partidos ante el Tenerife, Eldense, Eibar y Andorra para alejarse del descenso. No lo conseguían desde 2005. El Mirandés no ha enlazado más de dos triunfos de manera consecutiva. El Eldense llegó a tres ante el Amorebieta, Burgos y Andorra en las jornadas 13,14, y 15.

El Huesca no lo ha logrado, ni tampoco el Alcorcón. El Villarreal B tampoco ha llegado a tres celebraciones seguidas. A pesar de su intento de remontada, los de Miguel Álvarez no han enlazado éxitos. Estuvo cinco partidos sin perder el Amorebieta, pero no llegó a ganar tres seguidos. Enlazó dos victorias, un empate y otros dos triunfos para aferrarse a la competición. El Andorra tampoco ha logrado una racha mayor a dos partidos.

Solo el Zaragoza, Albacete y los cinco primeros clasificados han logrado sumar cuatro triunfos o más. Este fin de semana el Valladolid puede superar la racha de cinco que solo comparten con el Leganés, Eibar y el Zaragoza. El Cartagena buscará entrar al club de los cuatro y el Albacete la matrícula de honor entrando al ya exclusivo club de las cinco victorias.