Qué dará mejores notas en Segunda División: Paciencia o cambio

La Segunda División es muy larga y seguramente es una de las competiciones más emocionantes que se puede disfrutar y sufrir, porque sufrir se sufre. Sufren los jugadores, porque son muchos meses de tensión y también los aficionados, incluso de los clubes que van bien durante el global del curso. Pero seguramente la figura que más dolor acumula es la de los entrenadores. La cuerda se suele romper por su lado cuando las cosas no van bien, aunque ahí las entidades deben decidir si optan por la paciencia o por el cambio drástico.

El desenlace está cerca. En cuatro jornadas, quizás un poco antes, se vayan resolviendo los asuntos por arriba y por abajo y el tiempo dé y quite razones a quienes apostaron por su proyecto con nombre propio y quienes buscaron en el banquillo una solución de emergencia ante los problemas. 12 no cambiaron y dos han cambiado 3 veces. No siempre es culpa del entrenador, pero así ha ido la cosa.





El Leganés empezó y puede ascender con Borja Jiménez. No necesitaron pensar en el banquillo, porque el de Ávila ha tenido al equipo arriba todo el tiempo. Tampoco el Eibar cambió, aunque el inicio del equipo con Joseba Etxeberria fue convulso. La paciencia primó. El equipo es tercero y lucha por ascender directo.

La paciencia del Real Valladolid / VS Español

La propiedad del Real Valladolid no ha hecho cambios. Cierto es que están segundos y empatados con el líder. No siempre fue así y la afición demandaba un cambio que nunca se produjo. El tiempo, ya escaso, determinará si ha dado el mejor de los resultados y los de 'Pucela' regresan a la Primera División de la mano del técnico uruguayo Pezzolano.

Caso contrario es el del RCD Español, que ha cambiado tres veces de técnico. De un hombre de la casa como Luis García, a Ramis, con una gran temporada el año pasado en el Tenerife, y de él a Manolo González. A pesar de todo, el equipo sigue aspirando a subir de forma directa, aunque es cuarto con 61 puntos, a 6 del ascenso directo. No ha encontrado la regularidad.









Los cambios más destacados en positivo

Pronto se dieron cuenta en Oviedo y Cartagena de que algo no iba bien. Carrión y Calero fueron dos apuestas tempranas para sustituir a Cervera y Víctor. 4 derrotas y 3 empates de los asturianos en las siete primeras jornadas, un club con experiencia en Primera y una fantástica plantilla con Cazorla como bandera. El Catalán, ex del Efesé, cambió la cara y la tabla. 9 jornadas sin perder fue su carta de presentación y alegrías en forma de fútbol para una plaza exigente. Es quinto en la tabla con todo el derecho a soñar. Su estilo y su carisma han hecho sonreír a Oviedo.

Misma situación tenía el Cartagena con Víctor Sánchez del Amo. 3 puntos de 21 en juego y nada positivo en casa. El 25 de septiembre llegó Calero con mucho más trabajo por delante que simplemente cambiar de mandos a una plantilla limitada en muchos aspectos porque es de los últimos presupuestos de la categoría. Ese día dijo: "Que busquen a otro, porque este equipo sale".





Tardó más, pero tiene a su Efesé con 7 puntos por encima del descenso después de acabar la primera vuelta como colista de la competición. En la ciudad piensan en dónde colocar una estatua, porque Cartagena sí se rindió, pero a los pies del de Parla. El ex del Burgos, junto a Carrión, son dos de los técnicos que seguro tienen muchas llamadas de cara al próximo curso.





Espectacular el riesgo del Albacete

Hay equipos de 'autor' y el Albacete parecía hecho a imagen y semejanza de Rubén Albés. Los 'canalletas' funcionaron para ascender y jugar 'playoff' con el gallego. La afición se identificaba con él y cuando el cambio fue necesario debió ser doloroso para todas las partes. Ahí llega la gran irrupción de Alberto González. Lleva cuatro victorias en las cuatro últimas jornadas y ha alejado al Alba del descenso en cuatro puntos. Les queda todavía remar. Sin experiencia en Segunda, su papel en el Linares le hizo un buen cartel.

El Levante cambió de técnico en febrero y es que la exigencia en los que bajaron de Primera es enorme. Ni la gran experiencia de Calleja evitó su cese para intentar dar un giro de rumbo. El director deportivo, Felipe Miñambres, se hizo cargo. Apuran sus opciones para que el cambio surta o no el efecto deseado. Eran décimos con 39 puntos. Son décimos con 55 puntos.





Un clásico para el Real Zaragoza

El Real Zaragoza apostó por Víctor Fernández, un clásico del fútbol nacional, para sustituir a Julio Velázquez, que había sustituido a Escribá. No ha llegado el cambio esperado a pesar de ser un gran técnico. Era 15º con 37 puntos. Ha subido un puesto y sumado 9 puntos. También Ziganda tenía buen cartel para el Huesca, pero Antonio Hidalgo, que le sustituyó, tuvo que resucitar a un equipo herido. No están salvados del todo, porque han ido también de más a menos en el tramo final. 7 puntos tenían, 42 suman en la actualidad. Consiguió una racha de once encuentros sin perder.









Tres de cuatro de los de abajo cambiaron

De los cuatro de zona de descenso, solo el Villarreal B apostó por la continuidad de Miguel Álvarez pare el filial amarillo. El Andorra cambió a Eder Sarabia, que hacía que el equipo de fútbol jugara de cine, pero no ganaba. Su sustituto, un joven Ferrán Costa, que consiguió dos triunfos consecutivos. Luego llegaron dos empates y dos derrotas. Las matemáticas les dan opciones, pero van últimos.

Medhi Nafti llegó a sustituir a Fran Fernández en el Alcorcón a principios del mes de diciembre. Tenían 14 puntos. Ahora suman 41 y tienen la salvación a tiro. El equipo es competitivo, pero necesita volver a sumar de 3 para salir de la zona caliente. El Amorebieta, penúltimo en la tabla, varió el rumbo de Haritz Mujika a Jandro Castro. Han ganado mucho, pero habrá que ver si terminan escapando a la calculadora. El equipo mejoró notablemente. Han sumado 24 puntos desde su aterrizaje. Antes de ese 13 de diciembre, habían sumado 14.









El Racing de Santander, Elche, Burgos, Sporting, Racing de Ferrol y Tenerife no han variado a los capitanes de sus naves. Están en la zona de poder soñar todavía. Algunos han sido discutidos en momentos por la afición y la prensa, pero en sus clubes no hubo una segunda apuesta.

Dos equipos que pueden verse en problemas cuando no lo esperaban son el Eldense, que públicamente ha respaldado el trabajo de Fernando Estévez, y el Mirandés, que tiene en el banquillo al italiano Alessio Lisci. Han ido de más a menos, pero sus clubes apostaron por la continuidad. Pronto se irán viendo las notas para la paciencia y también para los cambios.