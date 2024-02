Julián Calero, el hombre de las mil frases y de las promesas serias del Efesé

Hay mil momentos de Julián Calero desde que el 27 de septiembre, afónico de su primer contacto con el plantel del FCCartagena, se presentaba ante los medios y ante la ciudad con su ya célebre: "Que busquen a otro, porque este equipo va a salir. No va a ser fácil, el que piense que en tres días se hace se equivoca", anunciaba con una contundencia máxima. Fue su primera promesa seria y Calero es de lo que cumplen.

Desde entonces se ha hecho el jefe. Se ganó el respeto de sus jugadores, de la prensa y ejerció su influencia para meterse al público en el bolsillo y curiosamente no llegaron los resultados de forma abrumadora, pero su forma de proceder le avaló en los peores momentos. Públicamente no ha bajado nunca los brazos y eso que el equipo no estaba fuera del descenso desde la jornada 4 y este fin de semana se disputa la cuarta, pero de la segunda vuelta.

Un técnico didáctico a la par que combativo

Está claro que Calero es un hombre con alma de filósofo, algo que en su caso no está reñido con ser un currante de pico y pala. Comenzó accionando el limpiaparabrisas y después ha conseguido que todos miren por un cristal que ahora está limpio y tiene cierto brillo. Dijo que al fútbol habia que darle más para que te lo devolviera y durante estos meses ha sido entrenador, psicólogo, portavoz, secretario técnico y alguna cosa más.

Nunca su discurso ha mostrado debilidad. No le gustaba perder, pero transformaba esa rabia y seguía aplicando su particular forma de ver el fútbol y la vida. A pesar de no conseguir una gran racha se le respetaba y siempre dejaba algún momento simpático.





El catalejo

El míster estaba deseando no tener que mirar por ese catalejo, por el que él siempre vio este momento en el que el equipo saldría del barro. Ahora queda mucha tierra humeda. Queda mucho por hacer, pero ya puede mirar sin catalejo y la famosa mochila ya no pesa tanto. Después de 5 victorias y un empate en 8 partidos y 4 jornadas sin perder, es más la importancia de su lema seguir, seguir, y seguir y de no perderle la cara al miedo y al vértigo, porque no todo será bonito.

Lo que ha demostrado es que su frase de arenga a los aficionados es más real que nunca: "Sí se puede". Convenció a cada futbolista y pocos aficionados no deben ser ya fieles al Calerismo ilustrado. Y no es lo mismo tener don de gentes y tener siempre una frase para apuntar, que ser un fantasma, que los hay pero en otros barrios quizás. Calero ha dado dosis y dosis de realidad sin dejar de ser motivacional. Tiene un ejército de soldados para su causa.





Ya se ha ido la cara de perdedores. Ya no son tan feos. Ya no son tan malos. Son el mejor ejemplo de que nunca hay que rendirse, porque queda mucho por delante, pero si Calero pone una tienda de ilusión sería un comercio que nunca se quedaría sin existencias.

Es imposible recoger todas sus frases y sus expresiones, pero forman parte del idioma del fútbol, porque ha sido didáctico. Se le ha preguntado mucho, pero mucho y ha contestado mucho pero mucho... Siempre ha sido un entrenador fuerte, porque los momentos malos han quedado para él. Siempre sumó almas para darle la vuelta a la situación y lo ha hecho desde la normalidad.

Calero no es un influencer de esos modernos, pero ha influido en el humor de una ciudad que si tuviera que nombrar alcalde ahora mismo...





Anoche el Efesé durmió sin ningún tipo de medicación, salvo las endorfinas que estaban activas y mucho. Ya no era un paciente crítico, porque la mejoría era evidente, pero ahora respira mejor y sabe que debe seguir con la recuperación para no recaer y si cae un poco, a levantarse y a seguir, porque Calero siempre vio el camino y lo sigue señalando.