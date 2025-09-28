Pesadilla en Sanlúcar para el FC Cartagena

El Atlético Sanluqueño y el Efesé llegaban invictos a la cita en El Palmar y con la ilusión de subir posiciones en la clasificación comandada por el Sabadell, tras su victoria del sábado ante el Villarreal B.

Los de Javi Rey, con el once de gala y capitaneados por Nacho Martínez se marcharon al vestuario en Sanlúcar con una losa de tres goles en contra y la expulsión de Pablo Larrea en apenas 45 minutos que se hicieron eternos. El Atlético Sanluqueño, muy intenso en la presión desde el inicio, supo aprovechar los errores de un Efesé incómodo, impreciso y superado por la pegada local.

El choque se abrió muy pronto. Tras un aviso de Rodrí en el 4’, un disparo de Agus Juárez en el 5’, aprovechando un rechace de Lucho, adelantó al Sanluqueño (1-0). El tanto, revisado por el VAR, subió sin problemas al marcador. El Cartagena buscó reaccionar con una falta peligrosa sobre Perejón, que Nacho lanzó sin apuros para el meta local, pero la dinámica ya era favorable a los andaluces.

En el 17’, otra acción a balón parado castigó a los de Javi Rey: Adri Castellano apareció libre para firmar el 2-0. La impotencia del banquillo cartagenero costó la amarilla al técnico, molesto por la presión de los jugadores del Sanluqueño al colegiado en la revisión del tanto.

La situación se torció aún más en el minuto 25. Una entrada de Pablo Larrea sobre Zequi para cortar una contra fue revisada por el VAR y terminó en expulsión directa. Con un jugador menos y dos goles abajo, el panorama se volvió dramático. La jugada le costó la amarilla a Satoca por pedir esa expulsión.

FC Cartagena Revisión en Sanlúcar

El Cartagena trató de resistir, incluso rozó el gol con un disparo de Diego Gómez al palo en el 43’, pero la sentencia llegó justo antes del descanso. En el 45’, una mano de Nacho dentro del área fue sancionada con penalti, pese a la revisión pedida por Rey. Zequi no perdonó y transformó el 3-0 que parecía definitivo.

El descuento, que se prolongó más de once minutos por las múltiples revisiones y la lesión de Ronald, dejó todavía opciones de peligro en ambas áreas, pero el marcador no se movió. Con tres goles en contra, inferioridad numérica y un ambiente hostil, el Cartagena se marchó al vestuario completamente tocado.

mejoría sin premio

El Cartagena regresó del vestuario con cambios y algo más de aire, pero la reacción no alcanzó para maquillar un marcador que ya pesaba demasiado. Edgar Alcañiz, Calderón y De Blasis entraron de inicio en la reanudación, y pronto se notó la intención de los albinegros de acortar distancias.

Nada más arrancar, una gran jugada de Calderón acabó en disparo de Luismi, que obligó a Kudakovskiy a firmar un paradón salvador. En el córner posterior, Calderón volvió a generar peligro, aunque sin premio.

La banda izquierda, con Calderón muy activo, fue el camino más claro. El lateral sirvió balones que Ortuño, recién ingresado junto a Ander Martín en el 56’, no pudo transformar. También lo intentaron De Blasis y Chiki, en un tramo donde el Efesé mostró su mejor versión ofensiva del encuentro, aunque faltó la puntería que exigía el partido.

FC Cartagena Calderón en Sanlúcar

El Sanluqueño, cómodo con la renta y un hombre más, apenas sufrió en defensa y también dispuso de la ocasión más clara del segundo acto: un remate de Kikín que se estrelló en el palo y que pudo ser el cuarto.

Con más voluntad que acierto, el Cartagena no logró perforar la portería rival y terminó marchándose de Sanlúcar con una derrota clara (3-0) y la sensación de que la reacción, aunque real, llegó demasiado tarde.

El Atlético Sanluqueño se coloca momentáneamente en lo más alto de la tabla, a la espera de lo que hagan Ibiza y Eldense. El Cartagena, por su parte, se queda con 8 puntos, empatado con el Europa, que tampoco ha sumado en su partido en Teruel. Sí ha ganado el Tarazona en Sevilla 0-1. Será el próximo rival albinegro.