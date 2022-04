Luis Carrión: "Puede ser la segunda mejor temporada de la historia del club"

El FC Cartagena recibe este sábado al GIrona, a partir de las 16.15 horas, en el Cartagonova. No podrá contar el técnico ni con Luna, que sigue lesionado, ni con Álex Gallar por la claúsula del miedo que impuso el club catalán en su contrato de cesión. A partir de ahí, el resto de efectivos está disponible y con la ilusión de seguir escalando puestos en la tabla y quedar lo más alto posible.

Luis Carrión hablaba hoy de la cita y de su rival. "Muy buen equipo, con un buen entrenador. Es un rival que sabe dominarte o matarte a la contra. Tiene la opción de la estretagia, pero también tiene puntos débiles y los explotaremos para intentar conseguir una victoria de prestigio", ha explicado el míster.

Volvía el catalán a explicar a qué se refería cuando dijo que se nos había olvidado disfrutar. "La temporada ha ido más o menos bien y para hacer las cosas bien hay que disfrutar y a veces nos metemos demasiada presión y no disfrutar. Hay que Ganar y no pensar en mucho más allá porque estamos algo lejos. Solo pensamos en ganar al Girona y después ya veremos qué pasa. El mensaje era para mí también y para el vestuario. Llegó un momento en el que nos vimos lejos y me paré a pensar en el año anterior. Hemos tenido momentos malos y hemos tenido demasiada prisa como en Gijón. No hemos sido un equipo acostumbrado a estar arriba en Segunda y hay que saber manejar situaciones que el Oviedo y el Tenerife sí están manejando bien".

No descarta mayores objetivos, pero se centra en el que tiene a corto plazo. "Queremos que llegue el sábado y ganar al Girona y luego esperar. La gente tiene rachas buenas y malas. Sabemos que está lejos pero siempre miramos hacia delante. Si no puede ser la sexta plaza, queremos quedar séptimos y si no octavos y bajando así según vaya. Puede ser la segunda mejor tempoarada de la historia del Cartagena y eso sería importante".

El preparador albinegro también ha agradecido las palabras que tuvo ayer Pablo De Blasis con él. "Escuché las palabras de Pablo y las agradezco. Es algo mutuo. Podría hablar muchas cosas buenas de él que siempre piensa lo primero en el equipo. La gestión de grupo la hago en función de lo que me gustaba a mí, hablando claro y darles a cada uno su imporrtancia. Hemos creado un gran grupo y vamos a llevarlo así hasta el final".

Sobre el futuro no ha aclarado mucho. No hay conversaciones con el club para definir el banquillo del próximo año. "La gente tiene que estar tranquila. Los entrenadores y los jugadores estamos de paso. De lo que hay que preocuparse es que la gente del club Manolo, Paco, Sivo. Rebeca y demás sigan. Igual estoy 6 partidos o 7 años más. Siempre estaré en un sitio donde la exigencia sea la misma, donde se respete mi trabajo . Lo importante no soy yo, es que estén los que mandan".

Sobre el debate fuera, sonreía al decir que hay blanco y negro y que ahora mismo están en gris, que se verá al final de la temporada.