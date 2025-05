Jordi Juste, sobre su Odilo Cartagena en el playoff: "Estamos aquí, recién aterrizados, haciendo una machada"

Tiempo habrá, cuando acabe la temporada de loar lo que están haciendo los 12 guerreros del Odilo Cartagena y el jefe Jordi Juste, porque hay que poner en contexto una temporada en la que con sus triunfos se han salido de lo que era lo normal y han convertido lo extraordinario en su día a día. Pero es que la temporada no ha terminado. Queda batalla.

El técnico de Odilo Cartagena ha puesto en valor el esfuerzo de su equipo tras la derrota ante el Betis (80-88) que lleva la serie al quinto partido. Ni el más optimista lo habría imaginado cuando arrancaba la campaña con la permanencia como objetivo.

Jordi Juste compareció tras el cuarto partido de la serie de cuartos de final con un mensaje claro: orgullo por su equipo y confianza en que todavía pueden lograr lo impensable. Un sentimiento compartido por una grada que siguió de pie delante de sus butacas para tributar una ovación a los jugadores que se despiden ya del Palacio, que no de la campaña.

mal arranque

“Hoy hemos tenido un mal inicio de los que no nos gustan”, admitió nada más comenzar. “El problema lo teníamos defensivamente, que nos ha faltado concentración para ejecutar las normas que queríamos ejecutar”. Aun así, quiso aclarar que no se trató de falta de intensidad: “No ha sido tanto la falta de contacto físico como fue el viernes, pero hoy la concentración al inicio no se ha podido”.

Sobre las posibles causas del arranque dubitativo, señaló: “Quizás la presión y el saberse que hoy era un partido importante nos puede haber afectado. Pero luego, ningún pero al equipo. Hemos competido muy bien, hemos luchado como lo estamos haciendo”. Y es que a pesar de que la derrota duele, el equipo se ha vaciado durante los 40 minutos.

El técnico catalán destacó también el acierto del rival: “Hoy Betis ha jugado muy bien, han salido jugadores importantes. Y otros, que en cuanto a anotación no tienen el protagonismo que tienen, han tomado unos tiros que nosotros les hemos dejado tomar durante toda la serie... hoy los han metido y nos han hecho daño”.

Odilo Cartagena Garuba, frente a Jelinek durante el partido

un solo lamento

Juste lamentó una acción concreta que pudo cambiar el desenlace: “Lamentar quizás esa situación que podría haber sido un 2+1 de Dylan... Nunca sabremos si hubiese metido el tiro libre, pero quién sabe, meterte uno abajo o haber empatado con el tiro libre”. Y continuó: “No sabemos qué hubiese pasado en esos dos minutos. Lamentar esa acción y luego ellos han sacado ventajas de su ataque”.

Pese a la derrota, el entrenador se mostró orgulloso del rendimiento general: “No podemos poner un pero al equipo a nivel de competitividad y luchar hasta el final”. Reconoció, eso sí, que en este encuentro el control del partido fue de los sevillanos: “Hoy sí que ha sido un dominio del marcador y del timing de juego completamente”.

Pero el mensaje central fue claro: este equipo no se rinde. “Es un lujo, es un mérito tremendo habernos ganado el derecho de ese quinto partido contra Betis”, subrayó. Y puso en perspectiva la gesta: “No podemos olvidarnos de qué jugadores tienen, de qué equipo está hecho... Y nosotros estamos aquí, recién aterrizados, haciendo una machada”.

Aseguró que afrontarán el quinto partido con la misma ambición que los ha llevado hasta aquí: “Yo sé que estos tíos, como habéis dicho muchas veces, están locos y lo van a dar todo en el quinto partido. No sé si nos va a dar para ganarlo o no, pero lo vamos a dar todo”.

También tuvo palabras de agradecimiento a la afición cartagenera: “El ruido es muy alto, la presión que ejercen a los jugadores rivales, a los árbitros, influye. El trabajo que ha hecho el público es de 10”. Y sentenció: “La temporada que viene partirá de otro punto y eso es muy bueno para un club”.

Respecto al arbitraje, optó por la diplomacia: “No voy a valorar el trabajo arbitral. Agradezco el respeto que han tenido dirigiéndose a mí... Las decisiones hay que aceptarlas y pensar en la siguiente acción”.

Y ya con la mirada en Sevilla, terminó con una promesa: “Vamos a trabajar para competir ese quinto y intentar llevarnos la eliminatoria”.