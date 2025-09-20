Cartagena-Hércules: duelo de “otra categoría” en plenas fiestas albinegras

El FC Cartagena afronta este domingo un partido señalado en el Cartagonova frente al Hércules CF, uno de los equipos llamados a pelear por el ascenso, al igual que el equipo albinegro. En la previa, su entrenador Javi Rey destaca la importancia del encuentro y el ambiente que se vivirá en plena semana de fiestas en la ciudad.

“Es un partido bonito, con un escenario y unos ingredientes para que se vea un gran partido. Viene mucha representación de la afición del Hércules, en plenas fiestas de Cartagena se va a vivir un ambiente muy bonito, posiblemente de otra categoría”, aseguró el técnico albinegro.

El entrenador quiso rebajar la presión del calendario, al tener que volver a Sabadell el próximo miércoles, para el fin de semana ir a jugar al campo del Sanluqueño. Admite que sería un error pensar en algo que no sea el Hércules.

“Estamos muy centrados en el partido de mañana delante del Hércules. Lo que pase la semana que viene lo abordaremos a partir de mañana a las nueve de la noche”, recalcó. Podrá contar con Chuca y Vélez que ya entrenan con el grupo, aunque son duda.

Igualdad máxima en la Primera RFEF

Rey también defendió la paciencia en los proyectos y habló de la impaciencia que ya ha costado algunos banquillos en otras categorías y es que en Alicante ya hablan de urgencias con solo tres partidos disputados.

“Estamos en la jornada 4 y ya ha habido destituciones en Segunda y en Primera RFEF. No lo entiendo. Esta liga es una carrera de fondo. Ningún equipo ha hecho pleno y nadie tiene cero puntos en el grupo. Es una categoría tremendamente igualada" y además defendía el buen hacer de su rival ante el Ibiza y la clave expulsión en Algeciras.

Respecto al rival, el técnico albinegro elogió el nivel de la plantilla alicantina: “El Hércules tiene jugadores muy diferenciales y es uno de los favoritos al ascenso. Será un partido igualado, que se decidirá por pequeños detalles”.

Por último, Javi Rey subrayó la importancia del factor campo en un duelo de este calibre: “Sé que mañana vendrán 600 o 700 aficionados del Hércules, pero no se puede notar. Jugamos en casa, en fiestas, necesitamos que el Cartagonova presente sus mejores galas y que nuestra gente nos lleve en volandas del minuto 1 al 95”.

Eso sí, tiene clarísimo que quienes tienen que dar a sus aficionados motivos son ellos y se muestra encantado de que mañana haya recibimiento al equipo antes del partidazo, porque todo ayuda a unos jugadores que dice "tienen hambre" y un nivel competitivo que no se entrena.