Carrión: "Si Ganamos el viernes dormiremos a dos puntos del playoff"

Son muchas las dificultades de esta semana para el Efesé. No cuenta con siete jugadores. Gastón, Mo Dauda, y Tejera son bajas por sanción. Bodiger, que también cumple ciclo, tiene una fisura costal, Gallar y De La Bella no estarán en tierras gallegas por lesión. No cuenta Carrión con ningún lateral zurdo, pero lo que sí tiene es ilusión por conseguir el viernes una victoria que les vuelva a meter de lleno en la pelea y forzar el error de los rivales. Podría haber incluso un cambio de sistema, aunque guardará sus cartas hasta el final.

A preguntas de los medios ha querido zanjar la polémica con las actuaciones arbitrales. "Las expulsiones fueron, porque las pitó. Creo que se pueden pitar. En la primera intenta parar la contra y si se para la imagen parece una cosa que a lo mejor no es". No considera que haya una persecución al Cartagena por sus declaraciones en Ibiza "Derecho a quejarme tengo. Nunca he hablado de acciones, pero ese día lo dije y volvería a decir porque pasó algo que no me gustó. El club y yo hablamos y decidimos no seguir con eso. De ahí a decir que nos están tomando la medida por eso estaríamos diciendo que se están haciendo las cosas malas y yo creo que no es así. Si saliera un tio al campo pensando en voy a joder a éste porque dijo...sería adulterar la competición y no es el caso. Estoy seguro que el árbitro vino a pitar bien. Se pudo equivocar en la falta de Delmás, en no amonestar a Borja... creo que nadie se quiere equivocar. Tenemos que ayudar nosotros también. Se equivocan como yo con algún cambio. No entra en mi cabeza que eso pueda ser. Tenemos que evitar que nos saquen esas tarjetas y yo debo defender a los míos con educación".

Toca jugar lejos del Cartagonova. "Hay partidos que nos han gustado y otros no. Vamos a Lugo, a ocho jornadas del final, sabiendo que es un equipo muy trabajado pero también sabiendo que si ganamos dormiremos a dos puntos del playoff y nos vamos a dejar el alma en eso".

Sobre el rival solo tiene buenas palabras. "Si ganamos estaremos a dos puntos y pelear hasta la muerte por algo que es dificil pero creo que podemos. El Lugo es un equipo muy bien trabajado, que lo bueno que tiene lo explota al 100% en el campo. Es muy buen equipo que esconde bien lo peor que tiene. Tiene gente grande, rápida en las transiciones, defienden bien. Será difícil, pero podemos".

Pide positividad, pero se alegra de que las críticas lleguen con el equipo peleando por equipos grandes de la categoría por estar en el 'playoff'. Tiene la ilusión intacta ante un partido muy importante. Asegura que no es el momento de hablar de renovaciones. Pide tranquilidad y quedar lo más arriba posible. Solo piensa en Lugo y luego en el partido ante Alcorcón para el que sigue la promoción de entradas a cinco euros para los abonados.