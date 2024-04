Los enormes riesgos del intrusismo profesional en la medicina estética

Hay formas de cumplir esos deseos, de estar más guapos, delgados y estupendos de cara al verano. También hay opciones para dejar atrás esos complejos que en muchos casos nos impiden ser felices o nos dificultan alguna parcela determinada de nuestra vida. Para eso tiene muchas posibilidades la medicina estética, pero después de decir qué, hay que decidir cómo y sobre todo dónde.

Lo primero es ponerse en manos de un profesional de esta disciplina médica. El doctor Félix Díaz Caparros nos comenta que hay un 25% de la población encuestada, un estudio reciente que no distingue entre medicina estética y un tratamiento estético que se puede desarrollar en un centro de estética donde hacer una micropigmentación o las uñas.

La principal diferencia es que en la medicina estética siempre tiene que haber un médico formado. "Hay un registro que se llama U48 y es lo que te va a asegurar que está todo en orden". Se encuentran dos tipos de problemas en el capítulo del intrusismo; uno es que se ofertan tratamientos en establecimientos no autorizados y otro es el de médicos no formados que acuden a lugares no reglados. Es un negocio privado que mueve un volumen de dinero importante.

Qué pasa si hay un problema

Díaz Caparros explica las consecuencias de hacer un uso de esos atajos estéticos ajenos a la medicina y es que si hay una complicación cuando llegan a urgencias suele ser demasiado tarde. Hay que atajar de inmediato los posibles problemas y cuando se hace en lugares ilegales o por gente no cualificada no suelen tener esa posibilidad. Dice que hay tratamientos como el relleno de labios, que parece una operación sencilla, pero que puede derivar en problemas.

Depende de la gravedad, puede haber secuelas para siempre o incluso la muerte. El evitar esos riesgos innecesarios no es el único motivo para ponerse en manos de doctores. Ellos se van a negar a hacer tratamientos a personas que psicológicamente no parezcan adecuados para recibirlos o hacer excesivos retoques. Cumplen con esa labor de asesoramiento y advierten que además ya tienen pacientes que vienen con autorización de los padres. Cada vez más jóvenes, empiezan a tratarse. Díaz Caparos reconoce que es habitual ver chicos de 18 años que ya tienen dos o tres aplicaciones médicas.