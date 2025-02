Una canaria llega a Bilbao y lo que descubre en un bar la deja perpleja: "La gente se lo toma como un café"

Irene, una canaria que acaba de mudarse a Bilbao, no podía creer lo que veía. Había algo que se repetía en todos los bares que visitaba, algo tan simple, pero tan diferente a lo que conocía en su tierra. En cada barra, en cada menú, en cada local de hostelería, había una opción que le resultaba incomprensible al principio: "caldo". ¿Caldo? ¿Un caldo en un bar? Lo que para Irene parecía una sorpresa curiosa, rápidamente se transformó en un auténtico choque cultural que, como ya nos adelantó en un vídeo de TikTok, le dejó boquiabierta.

"Un choque cultural que tuve al mudarme a Euskadi es que en todos los bares ponía 'hay caldo' y no entendía por qué", cuenta Irene en el vídeo. En la grabación, la joven canaria aparece degustando un caldo en un vaso, mientras reflexiona sobre esa curiosidad gastronómica que había encontrado en la ciudad. "Resulta que aquí la gente se pide caldo y se lo toman como quien se toma un café", añade con una mezcla de sorpresa y humor. Para ella, la tradición de tomar un caldo en un bar en plena jornada laboral o durante una tarde cualquiera era un concepto totalmente nuevo.

Los usuarios de TikTok, como era de esperar, no tardaron en reaccionar. Los comentarios fueron de lo más variados, y aunque algunos compartían la sorpresa de Irene, otros defendían con firmeza esta tradición vasca. "Soy vasca y no me he pedido un caldo en mi vida", comenta uno de los internautas. Otros, en cambio, lo explican con más detalle: "Soy de Donosti. En casi todos los sitios hay pero en euskera, es 'Salda badago'", dice una usuaria, dejando claro que la costumbre es más frecuente de lo que Irene había imaginado, aunque se suele pedir en la lengua autóctona.

Pero no todo quedó ahí. Irene no tardó en descubrir que el caldo en Euskadi no es solo un remedio para el frío o un simple reconfortante. En algunos lugares, los caldos vienen acompañados de toques personalizados como el tabasco. "Y puedes pedir tabasco y echarle", señala otro comentario en el vídeo. "Mi ama hacía unos perolos enormes de caldo en el bar de mi aita. Vamos, eso te calienta y sigues con el día", narra un seguidor, quien confirma que esta tradición no solo forma parte de la cultura vasca, sino que también tiene una fuerte conexión con la familia y la vida cotidiana de la región.

La costumbre de tomar caldo en un bar es una práctica habitual en muchas zonas del norte de España, sobre todo en días fríos o de resaca. Una asturiana comparte su experiencia: "Es cosa del norte, como asturiana tomarme un caldin en un bar un día de resaca te resucita, confía en mí", un comentario que explica de forma humorística por qué esta bebida es tan popular, especialmente en invierno. Un caldo caliente, reconfortante y, para muchos, revitalizante.

Este descubrimiento de Irene es una muestra más de cómo las costumbres gastronómicas varían de una región a otra en España, un país rico en tradiciones culinarias. Lo que para los canarios puede resultar un detalle anecdótico, para los vascos es casi una necesidad cotidiana, una manera de disfrutar de una bebida que no tiene nada que ver con un simple café.