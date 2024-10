Vecinos de Bilbao afectados por los pisos turístico: "Es incompatible"

Euskadi planta cara a los pisos turísticos. Varias comunidades de vecinos se han revelado contra la incomodidad de convivir con el trajín de las entradas y salidas de los huéspedes. Una situación que desagrada a la mayoría. Sin embargo, algunas comunidades se han valido de la última sentencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión. Y es que avala que las vecindades puedan prohibir esta actividad con una mayoría de tres quintos.

En COPE Euskadi hemos hablado con David Txurruka, propietario de un piso entre las calles Julian Zugazagoitia y Espinosa Oribe de Bilbao, quien denuncia "las molestias" diarias de convivir en un bloque afectado por inquilinos de alquiler turístico. "Las fiestas, los golpes y los ruidos son constantes y nos generan molestias, es incompatible", asegura.

El Supremo considera que las decisiones con mayoría de las juntas de propietarios son proporcionadas para dar fin a los alquileres vacacionales. Sin embargo, algunos vecinos cuestionan que la sentencia no tenga efecto retroactivo. "Esto no se corrige, no entendemos que sin pedir permiso previo se hayan instalado estos pisos", dice el bilbaíno.

Sin embargo, no es la primera vez que el alto tribunal toma una decisión al respecto. Sin ir más lejos, en diciembre de 2023, la Sala de lo Civil ya determinó que este estos alojamientos suponen una actividad económica y, por lo tanto, y en base a los estatutos de la comunidad, éstos puedan fijarla prohibición de negocios. Es definitiva, consideró que los vecinos puedieran vetar de ese modo los alquileres turísticos.