TOP Local: Bilbao, una de las grandes ciudades españolas que menos ha respetado el confinamiento

1. MÁLAGA. Pérez-Reverte zanja sus críticas a Montero: "El andaluz NO es vulgar, hay personas que sí"

El acento andaluz el origen de la polémica de Pérez Reverte

La red social Twitter y el escritor y periodista, Arturo Pérez-Reverte, se han convertido en una fuente permanente de polémicas y debates. Cada comentario en las redes del escritor es seguido con atención por miles de usuarios que se dividen entre los que están a favor y en contra. Una de las últimas polémicas protagonizada por Pérez-Reverte, venía a cuenta del acento andaluz, tras la intervención en una rueda de prensa de la ministra sevillana María Jesús Montero.

Informa COPE Málaga. PUEDES LEER LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

2. SANTANDER. El escatológico viaje de Revilla por las gasolineras de España hasta el Senado: "A ver qué nos cuentan"

Todos hemos tenido la misma sensación que Miguel Ángel Revilla ha debido sentir en su viaje desde la norteña Cantabria hasta Madrid. Un viaje largo, de los que requieren paradas (cada dos horas), y a los que muchos españoles nos vemos obligados a realizar cuando salimos de nuestra ciudad. Las horas pasan al volante y cuando llega el momento oportuno es necesario parar. Te bajas en una gasolinera o área de servicio y te diriges a los baños. Es un ritual íntimo que, sin embargo, Revilla ha considerado digno de compartir con sus seguidores en las redes.

Informa COPE Santander. PUEDES LEER LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

3. LORCA. El próximo lunes comienza el reparto de mascarillas a los ciudadanos

El próximo lunes dará comienzo el reparto de mascarillas gratuitas a todas las personas que las necesiten. La entrega de las mismas se realizará a través de las Juntas Municipales y en el propio Ayuntamiento, siendo necesaria la presentación del DNI para su retirada. Aquellas personas que por motivos justificados no puedan desplazarse para recogerlas podrán solicitarlas telefónicamente en los números 968 418813 y 968 418878 y Protección Civil se las entregará en su domicilio.

Informa COPE Lorca. PUEDES LEER LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

4. FERROL. El emotivo momento en el que un Guardia Civil le entrega su primera medalla a un vecino de Fene

Momento en el que el Guardia Civil entrega su primera medalla a este vecino de Fene - FOTO: Antonio Castro

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico, perteneciente al Destacamento de Ferrol, le ha entregado a un vecino de Barallobre, en Fene, la primera medalla que recibió como integrante de la Benemérita, en agradecimiento y reconocimiento por la labor que ha venido realizando a lo largo de las últimas semanas con aportaciones de alimentos para sanitarios y profesionales de emergencias.

Informa COPE Ferrol / Javier García. PUEDES LEER LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

5. CÁCERES. Atención estafa. Cuidado con este supuesto correo de la Seguridad Social para hacerte un reembolso de 345,76 euros

Los ciberdelincuentes aprovechan el estado de alarma para sacar tajada. En los últimos días están emitiedo una serie de correos electrónicos y de comunicaciones falsas por redes sociales, en nombre de la Seguridad Social en el que se nos informa de que ésta pretende hacernos una devolución de 345,76 euros para lo cual es necesario que aportemos ciertos datos personales y tambien bancarios. En esta falsa comunicadión incluso se informa de una fecha límite para aportar estos datos.

Informa COPE Cáceres. PUEDES LEER LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

6. LUGO. Interceptan en Lugo un coche con cinco personas que iban a dar "un paseo por el campo"

Agentes de la Guardia Civil han interceptado en el término municipal de Lugo un vehículo en el que viajaban cinco personas que, supuestamente, iban a dar “un paseo al campo”, de modo que sus ocupantes fueron denunciados por incumplir las restricciones decretadas en el estado de alarma.

Según ha informado la propia Guardia Civil, sucedió el pasado 25 de abril, poco después de las 17:30 horas, en el kilómetro 1 de la carretera Nacional 540, en el término municipal de Lugo.

Informa José Luis Ramudo. PUEDES LEER LA NOTICIA COMPLETA

7. BILBAO. Bilbao, entre las grandes ciudades españolas que menos han respetado el confinamiento

Bilbao es una de las grandes ciudades españolas que menos ha respetado el confinamiento, según un estudio elaborado entre diez urbes por la firma de geolocalización y Big Daa Satya Insights. La empresa ha utilizado como método una campaña de seguimiento totalmente anónima de dispositivos móviles que revela que la pasada semana, la sexta de confinamiento, los que menos se quedaron en casa fueron los bilbaínos, solo lo hizo un 25%, seguidos de los murcianos (26%) y los grancanarios (30%). En general la población se relajó, pero en Madrid (36%) y Barcelona (32%) no tanto.

Informa COPE Bilbao. PUEDES LEER LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

8. ASTURIAS. Armador avilesino se niega a vender pescadilla a menos de un euro

Audio

“Este barco por menos de un euro no vende nada de su producto. Lo considero indigno, es una manera de respetar mi trabajo como patrón y el de mi tripulación”. Así de tajante se mostró Guillermo Busto, armador del Siempre Baluarte, en la lonja avilesina. El día anterior piezas similares de pescadilla se habían rulado a una media de 50 o 60 céntimos. Luego en la pescadería el precio pasa a ser de 6 euros. Guillermo nos ha contado que entiende que la situación que estamos viviendo es difícil y que si ese precio se reflejase en el consumidor no le importaría. Pero considera que “se está abusando de la necesidad del sector primario. Un producto perecedero tiene que venderse por fuerza, trabajamos al fresco, no es un congelado que te permite una mayor maniobra de conservación o almacenamiento”.

Informa COPE Asturias. PUEDES LEER LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

9. CÁDIZ. Estadio Michael Robinson; el Ayuntamiento vuelve a plantear el cambio de nombre del coliseo cadista

El Ayuntamiento de Cádiz va a articular un proceso participativo para decidir el nuevo nombre del estadio municipal, actualmente llamado Nuevo Estadio Ramón de Carranza. El cambio se adoptará en virtud de la Ley de Memoria Histórica y en la elección del nuevo nombre participará la población gaditana y el cadismo.

Ya intentó hace un par de años el consistorio abrir este proceso pero no encontró con respaldo popular alguno. Ahora aprovechando una iniciativa por redes sociales, el gobierno de José María González vuelve a abrir un debate que estaba en un cajón desde entonces.

Informa COPE Cádiz. PUEDES LEER LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

10. BADAJOZ. ¡Ojo! Seguimos en estado de alarma. Controles en carreteras para evitar escapadas este puente de mayo

La Dirección General de Tráfico (DGT) reforzará este fin de semana por el Puente de Mayo los controles en carretera, pero no para gestionar la circulación ante la previsión masiva de desplazamientos como ocurriría en una situación normal en fechas vacacionales, sino para evitar que, precisamente, estos se produzcan.

Así, tal y como llevan haciendo desde que se decretó el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) seguirán comprobando que el desplazamiento sea por alguno de los motivos recogidos en el artículo 7 del Real Decreto de Estado de Alarma, como son: ir a la compra o para adquirir bienes necesarios; ir al médico; ir a trabajar; volver a casa; cuidar de una persona vulnerable; e ir al banco.

Informa COPE Badajoz. PUEDES LEER LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ