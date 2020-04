Armador avilesino se niega a vender pescadilla a menos de un euro

“ Este barco por menos de un euro no vende nada de su producto. Lo considero indigno, es una manera de respetar mi trabajo como patrón y el de mi tripulación”. Así de tajante se mostró Guillermo Busto, armador del Siempre Baluarte, en la lonja avilesina. El día anterior piezas similares de pescadilla se habían rulado a una media de 50 o 60 céntimos. Luego en la pescadería el precio pasa a ser de 6 euros. Guillermo nos ha contado que entiende que la situación que estamos viviendo es difícil y que si ese precio se reflejase en el consumidor no le importaría. Pero considera que “se está abusando de la necesidad del sector primario. Un producto perecedero tiene que venderse por fuerza, trabajamos al fresco, no es un congelado que te permite una mayor maniobra de conservación o almacenamiento”.

El Siempre Baluarte es un barco de altura. Trabaja en aguas comunitarias con una dotación de 14 hombres que realizan jornadas de trabajo de 15 días sin pisar tierra.

“Como el gobierno nos ha calificado de servicio esencial nos hemos volcado en desarrollar nuestra función. Desde el pasado 8 de marzo mantenemos un ritmo de trabajo mas intenso de lo normal, haciendo descargas y saliendo de nuevo a la mar en periodos de menos de 24 horas para evitar peligro de contagio”.

Guillemo Busto nos explica que los trabajadores no tienen sueldo, van al sistema de “a la parte”, es decir, de lo que generen las capturas se percibe un sueldo. “Tienes gastos fijos para hacerse a la mar, el gasoil, la carnada, el aparejo...sobre 20.000 euros. Ademas están los seguros, el mantenimiento del buque...Ayer se sacaron 24 mil euros y la gente, después de 15 días de trabajo no llevara nada para casa”.

“La satisfacción que tenemos es que se fue para el banco de alimentos. Es lo que nos llevamos”.

Busto lamenta que el gobierno esté planeando darle ayudas pero a la paralización. “Yo quiero ayudas para seguir trabajando. Hay que incentivar que las empresas sigan trababajando y generando, porque detrás hay mucha gente”.

Después de 3 mareas perdidas el Siempre Baluarte no volverá a salir a la mar. Para indefinidamente. “No puedo obligar a mi tripulación a trabajar en estas condiciones y yo como armador no puedo estar perdiendo dinero”.