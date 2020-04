El escatológico viaje de Revilla por las gasolineras de España hasta el Senado: "A ver qué nos cuentan"

Todos hemos tenido la misma sensación que Miguel Ángel Revilla ha debido sentir en su viaje desde la norteña Cantabria hasta Madrid. Un viaje largo, de los que requieren paradas (cada dos horas), y a los que muchos españoles nos vemos obligados a realizar cuando salimos de nuestra ciudad. Las horas pasan al volante y cuando llega el momento oportuno es necesario parar. Te bajas en una gasolinera o área de servicio y te diriges a los baños. Es un ritual íntimo que, sin embargo, Revilla ha considerado digno de compartir con sus seguidores en las redes.

Miguel Ángel Revilla saca a "pasear al canario"

A nadie se le escapa que Revilla no es un político común. Animal televisivo, a veces criticado con dureza por el tiempo que pasa delante de las cámaras, se dirigía esta semana a Madrid, en concreto a la reunión convocada por el Gobierno y las Comunidades Autónomas. Pero una parada en Lerma se hacía necesaria. La carretera no perdona y Revilla ha querido dejarnos una imagen para la posteridad.

Camino de Madrid, a la reunión convocada por el Gobierno y las Comunidades Autónomas, paro en Lerma. Que parada más distinta a las que he hecho otras veces para comer un cordero churro. Hoy paro en una gasolinera a sacar de paseo al canario. pic.twitter.com/TDQUyIC0CS — Miguel Ángel Revilla (@RevillaMiguelA) April 30, 2020

El presidente de todos los cántabros y líder del PRC acompañaba su lacónica imagen de paso firme y decidido a los aseos de la gasolinera de Lerma con la siguiente reflexión: "Camino de Madrid, a la reunión convocada por el Gobierno y las Comunidades Autónomas, paro en Lerma. Que parada más distinta a las que he hecho otras veces para comer un cordero churro. Hoy paro en una gasolinera a sacar de paseo al canario".

El "canario" de Revilla sale a pasear dos veces

Aunque Revilla no haya podido comerse un "cordero churro", Revilla continuó su viaje por la geografía española, pero, inclemencias del viaje, se vio obligado a realizar una nueva parada. ¿El motivo? Pues el mismo.

Segunda y última parada antes de llegar a la reunión con el Gobierno, en la gasolinera del Jarama, por la misma razón. pic.twitter.com/ZjilXyiIpM — Miguel Ángel Revilla (@RevillaMiguelA) April 30, 2020

"Segunda y última parada antes de llegar a la reunión con el Gobierno, en la gasolinera del Jarama, por la misma razón", aclaraba el político cántabro. Lejos de abandonar su historia de baños y carretera atravesando un país en confinamiento, finalmente, Revilla decidió mostrarnos el final de su trayecto hasta el Senado en la capital de España.

Ya estoy en el Senado, a ver qué nos cuentan. pic.twitter.com/5sGEU6gVjD — Miguel Ángel Revilla (@RevillaMiguelA) April 30, 2020

De nuevo, de espaldas, en una estrategia comunicativa nunca antes vista, Revilla nos confirmaba que su viaje había terminado. "Ya estoy en el Senado, a ver qué nos cuentan", se preguntaba Miguel Ángel Revilla ya en Madrid y esperemos que sin necesidades de tipo urinarias.

Las redes siguen el viaje de Revilla por las gasolineras de España

Ante lo insólito del acontecimiento, tras su espalda curtida por los años políticos, muchos de los tuiteros que pueblan la red social han querido seguir este épico viaje de Revilla a través de las gasolineras de España.

¿Y por qué nos priva usted de la foto de la meada? ¡Necesitamos más! ¡Todo! ¡Escuche a su pueblo! — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) April 30, 2020

"¿Y por qué nos priva usted de la foto de la meada? ¡Necesitamos más! ¡Todo! ¡Escuche a su pueblo!".

Por favor... ¿No teníamos bastante con el bochorno de las revilletas que ahora necesita documentar gráficamente como va de camino a mear? Pero joder, ¿esto es en serio? — Maria (@_MLars_) April 30, 2020

"Por favor... ¿No teníamos bastante con el bochorno de las revilletas que ahora necesita documentar gráficamente como va de camino a mear? Pero joder, ¿esto es en serio?".

Ahí, ahí. Con ganas. "A ver q nos cuentan y ya si eso echamos la mañana" — Iki (@sombraygol) April 30, 2020

"Ahí, ahí. Con ganas. "A ver q nos cuentan y ya si eso echamos la mañana".

Revilla pide fondos para las CCAA y lamenta que presidentes "pintan cero"

El jefe del Ejecutivo cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha pedido al Gobierno central que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que aclare qué fondos va a tener cada comunidad autónoma para afrontar el coronavirus y, a la vez, se ha quejado de que los presidentes regionales han "pintado cero" en esta situación.

"Dinero es lo que hace falta", ha recalcado Revilla en el Senado, durante la Comisión General de las Comunidades Autónomas a la que ha acudido la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, para explicar las medidas adoptadas por el Ejecutivo en la gestión de la COVID-19. La ausencia en este foro del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido criticada por los presidentes regionales que han acudido al Senado, entre ellos Revilla.

Tras la ministra, el primero en intervenir ha sido el presidente cántabro, que ha considerado que esta Comisión General de las Comunidades Autónomas, cuya convocatoria impulsó el PP, ha resultado "un fracaso". "Esta reunión, tengo que decirlo, es un fracaso. Es una reunión devaluada. Qué ocasión estamos perdiendo de encontrarle una virtualidad a un Senado como cámara territorial, que no lo ha sido nunca", ha advertido el jefe del Gobierno de Cantabria y líder del PRC.

En su intervención y en unas declaraciones posteriores, Revilla ha dicho que, una vez que ya "se está venciendo" a la pandemia, hay que empezar a debatir sobre los fondos de los que van a disponer las comunidades autónomas para hacer frente al "coronavirus económico", que "se puede cargar a toda una generación de jóvenes".

El presidente regional ha avisado sobre los efectos económicos que tendrá "una España paralizada, sin recursos y con las comunidades autónomas ahogadas", pese a que tienen que asumir un 50 % del gasto de las administraciones públicas. Por ello ha urgido a que desde el Gobierno central se aclare a las comunidades con qué fondos van a poder contar de los 2,5 billones de euros anunciados por Europa para hacer frente a la COVID-19, y que se diga si las autonomías podrán endeudarse.

"Porque yo no quiero dejar en Cantabria a nadie tirado, no lo voy a permitir", ha recalcado Revilla, quien ha avanzado su oposición a que, bajo el estado de alarma, se decida centralizar esos fondos sin que los ejecutivos autonómicos tengan "capacidad de maniobra". Miguel Ángel Revilla ha agradecido "todo lo que está haciendo el Gobierno" para paliar la situación de quienes ahora "se quedan sin nada" ofreciéndoles una renta mínima, lo que, según ha remarcado, encaja "de toda la vida" en "el esquema" de su partido, el PRC.

También ha valorado la preocupación del Ejecutivo por que nadie pierda el puesto de trabajo, pero cree que hay que "empezar a hablar" de la financiación de los ejecutivos autonómicos. Además, Revilla ha explicado a los integrantes de la Comisión que Cantabria no va a ingresar "ni un euro" de los impuestos autonómicos correspondientes al primer trimestre y sólo va a recibir el anticipo anunciado por el Estado para aportar liquidez a las autonomías.

Con menos ingresos, Cantabria ha tenido que gastar ya "200 millones de euros" en Sanidad a causa de la pandemia, por lo que el agujero presupuestario asciende, según Revilla, a "450 millones". "¿Cómo vamos a afrontar esto?, ¿quién lo va a compensar?", ha cuestionado el jefe del Ejecutivo cántabro, quien quiere saber si se va a crear un fondo autonómico para paliar "el desastre que se avecina".

Revilla ha insistido en que Cantabria "no se va a resignar" a dejar "servicios sin prestar", y por ello pide fondos o que permitan endeudarse a las comunidades. Hoy en el Senado Revilla también ha lamentado que en la gestión de la crisis de la COVID-19 los presidentes regionales "han pintado cero" en esta situación.

"Yo me he encontrado como presidente autonómico devaluado", se ha quejado, antes de criticar que, bajo el estado de alarma, ha habido una recentralización que no admiten ni aquellos que son "simplemente autonomistas".