Mikel Santiago presenta 'El hijo olvidado' en COPE: "Es trepidante y la familia está muy presente"

El escritor portugalujo Mikel Santiago se ha consagrado como uno de los nombres clave en la nueva generación autores vascos que destacan en el fenómeno del Euskal noir. La novela negra vasca ha sabido adaptar el paisaje de Euskadi al modelo de 'thriller' escandinavo. Es el caso de Santiago que, tras el éxito de la trilogía ambientada en el imaginario Illumbe, continúa con la saga policíaca."Es un plato trepidante, con enigma y con la familia muy presente", insiste.

Más 500.000 lectores esperan su nueva novela, 'El hijo olvidado'. Un libro que esconde un caso turbio que esconde una trama de corrupción; un policía dispuesto a saltarse los límites con tal de resolverlo. "La historia cuenta como un ertzaina de baja y su sobrino Denis acusado de asesinato".







'El hijo olvidado'

'El hijo olvidado' que ya arrasa entre los lectores, siendo la novela más vendida en España en la última semana. "El lanzamieno ha ido muy bien y la gente la lee en un día", asegura el escritor.

Se trata de una "novela fácil de leer pero difícil de escribir" para la que me he documentado con "bastantes expertos de la Ertzaintza". "La policía ha sido una fuente de material muy buena, información que he querido volcar en esta novela y la familia es el tema de fondo".