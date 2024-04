Cristina Dalla-Rosa Nogales, dietista en Quirónsalud Bizkaia: “Huir de mitos para alimentarse mejor”

Cuántos mitos sobre dietas y perdidas de peso, sobre lo saludable o perjudicial, sobre la grasa y las calorías, las etiquetas... y que poca costumbre tenemos de consultar con especialistas.





Respondemos a las dudas más habituales

En Cope Euskadi, la Doctora Cristina Dalla-Rosa Nogales, dietista y especialista en nutrición, del Servicio de Nutrición del Hospital Quirónsalud Bizkaia responde sobre algunas de las más repetidas.





¿Dieta de la alcachofa?

Las alcachofas, un remedio para adelgazar y combatir la retención de líquidos, pero ¿cómo de útil es esto si no tenemos una buena alimentación?

Las alcachofas son un alimento que contiene mucha agua, tienen un bajo aporte calórico y una gran concentración de agua y nutrientes, pero si no la combinas con una buena dieta equilibrada y variada y no haces ejercicio no sirve de nada. Las alcachofas tienen, es verdad, efecto diurético y sacian, pero si nuestra alimentación es rica en grasas y azúcar, un único alimento no va a servir de mucho,

Los Carbohidratos, ¿debemos prescindir de ellos por la noche?

No es recomendable comer y cenar carbohidratos, pero tienen que estar presentes en una dieta equilibrada tanto si está diseñada para perder como si no. Tampoco es lo mismo para una persona que hace deporte como una que no y siendo carbohidratos tampoco es lo mismo cenar una patata cocida o una pizza

El truco del agua con limón

¿Agua con limón durante el desayuno?

Si te gusta el agua y te gusta el limón No encontramos que tomar agua con limón en ayunas haga un efecto depurador

Y el más tradicional… ¿Se le van las vitaminas a la naranja?

No, las vitaminas no se le van al zumo de naranja, pero si que es verdad que recomiendo el consumo de la fruta entera porque en el zumo perdemos la fibra que sí que aporta la fruta entera.

















La clave: un buen desayuno

Los alimentos que nos ayudan a tener más energía por las mañanas, ¿cuáles son?

Los huevos, los frutos secos, las frutas, la avena que se ha puesto de moda y que la verdad es muy beneficiosa, pero lo ideal es que contenga proteína, grasas saludables y fibra... vamos, lo que tenemos en la dieta mediterránea

Entonces, ¿de qué alimentos debe estar compuesto un desayuno? ¿Cómo lo adaptamos a la vida cotidiana donde tenemos que darnos prisa para irnos a trabajar?

Pues muy sencillo, un lácteo, una fruta y un cereal al que puedes incluir un aporte proteico.





Los superalimentos

¿Es la almendra un superalimento?

A ver, sí, las almendras son ricas en proteínas, tienen fibra, grasas saludables y tiene un alto contenido de vitamina E que las convierten en una importante fuente de antioxidante, pero a mí no me gusta hablar de superalimentos, ya que creo que ningún alimento es imprescindible y además nunca consumimos la cantidad suficiente de ninguno

¿Pero cuánta cantidad tenemos que comer al día?

Unas 15 almendras aportan el 50% del valor recomendado diario, pero aun así, ningún alimento es imprescindible

¿Alimentos antiinflamatorios, ¿cuáles podemos integrar en nuestra dieta?

Los alimentos con más propiedades antiinflamatorias los podemos encontrar en los supermercados y la mayoría ya los tenemos incluidos en nuestra dieta mediterránea del día a día. Son el pescado azul, el brócoli, el té verde, los frutos rojos, los tomates, los pimientos, el aceite oliva virgen extra o los pimientos.

Pero lo importante es tener en cuenta los alimentos que tenemos que evitar y que son los que producen reflujo, flatulencias o gases, les como los hidratos de carbono, los azúcares, la bollería industrial... las gasas trans, la bollería industrial... eso es lo que tenemos que evitar.

Y por último: el agua en las comidas ¿debo evitarla?

No, deberíamos beber agua entre seis y ocho vasos al día. No aporta calorías, deberíamos beber agua, además de en comidas y cenas... aunque como todo, siempre con moderación.