Bilbao es una de las mejores ciudades europeas para la inversión extranjera, según Financial Times

Bilbao ha sido reconocida como la cuarta mejor ciudad europea de gran tamaño en términos de atracción de inversión extranjera directa, según el ranking European Cities and Regions of the Future 2024 de la revista fDi Intelligence, perteneciente a la publicación británica Financial Times.





Amplio ranking

El ranking, que valora a 370 ciudades europeas según su capacidad de atraer, retener e incrementar la inversión extranjera directa, evalúa el trabajo integral de los gobiernos locales en materia de promoción de la inversión foránea, estableciendo el potencial de cada urbe a este respecto.

Para la elaboración del ranking, fDi Intelligence utiliza más de 80 indicadores, divididos en cinco categorías: potencial económico, capital humano y estilo de vida, rentabilidad, conectividad y facilidad para hacer negocios.

Xabier Ochandiano, Concejal de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, ha reconocido que “es muy gratificante que publicaciones tan prestigiosas sitúen a Bilbao como un lugar referente del desarrollo económico a nivel internacional y que nos valoren tan positivamente como una ciudad que apuesta por atraer y fidelizar talento. Seguimos trabajando por un Bilbao de futuro moderno y atractivo para diversos agentes”.





Bilbao sube posiciones

Bilbao ha escalado seis posiciones, tras entrar en el top 10 de este ranking el pasado año; la Villa fue incorporada por primera vez en la categoría de “ciudades de tamaño grande” el año pasado. Esta clasificación engloba a las localidades de más de 500.000 personas de población, así como a aquellas que tienen un área metropolitana superior al millón de habitantes.

La mejora clasificatoria supone un reconocimiento al trabajo del Ayuntamiento de Bilbao en materia de promoción económica y, especialmente, a la labor realizada para avanzar en el desarrollo del Distrito Urbano de Innovación de Zorrotzaurre (DUIZ), principal área de oportunidad de la ciudad. En este sentido, destacan como hitos el comienzo de las obras del futuro campus urbano del Parque Tecnológico de Bizkaia, la conformación de la Junta de Concertación de la Fase 2 de la isla o la apuesta por la sostenibilidad mediante la realización de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI).

La entrega de premios del citado ranking se realizará el día 12 de marzo en la feria inmobiliaria MIPIM - The Global Urban Festival, que tendrá lugar en Cannes entre los días 12 y 15 de ese mes.





Bilbao, destacada por Financial Times desde 2016

La historia de los reconocimientos del grupo Financial Times a Bilbao se remonta al año 2016, cuando la Villa fue doblemente galardonada en los premios fDi Strategy Awards en las categorías Smart City y Education Cluster, por su apuesta por avanzar hacia un modelo de ciudad inteligente y promover el desarrollo basado en el conocimiento.

La publicación está considerada como la revista internacional más relevante en analizar los flujos y tendencias a nivel mundial de la Inversión Extranjera Directa. Financial Times es líder internacional en información económica y sus reconocimientos constituyen un sello de calidad para las ciudades que lo reciben.