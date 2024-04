Así es Álvaro, el balmasedano con autismo que trabaja por la accesibilidad cognitiva en Bizkaia

Álvaro Fernández es una de las 1.700 personas que forman parte de APNABI, la asociación de familias de personas con un Trastorno del Espectro del Autismo en Bizkaia, que lleva 46 años prestando servicio y apoyo a sus usuarios con el objetivo de alcanzar la inclusión total en la sociedad.

Sin embargo, el caso de Álvaro es particular, ya que este balmasedano, de 34 años, además de convivir con el autismo, se dedica profesionalmente al programa ErrazTEA, el proyecto de la asociación que trabaja por la accesibilidad cognitiva, es decir, busca que los servicios y procesos de nuestro entorno sean más fáciles de comprender. "Hay mapas que no están bien señalizados, textos, señales y monumentos que no se entienden", advierte.

Elecciones más accesibles

Las elecciones del pasado 21 de abril fueron reflejo de los avances en accesibilidad cognitiva. Gracias a la colaboración entre el Gobierno Vasco y el equipo de ErrazTEA de APNABI, se instaló cartelería ambulatoria diseñada en formato de lectura fácil en ocho centros de votación. "Adaptamos el manual de mesa a una lectura fácil y elaboramos señalización para favorecer la movilidad y orientación en los colegios electorales", cuenta Maider Ugarte, miembro de APNABI.

Tras estas elecciones, el grupo de ErrazTEA ya trabaja en la elaboración de un documento de valoraciones para que el Ejecutivo autonómico pueda crear una guía oficial de medidas de cara a las próximas elecciones vascas. La siguiente convocatoria será la de los comicios europeos, que tendrán lugar en el mes de junio. "Es súper importante que la información llegue a todas las personas porque cuando no es accesible se vulneran muchos derechos fundamentales", insiste Ugarte.