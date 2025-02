"El 47" fue primero "El 27"... en Bilbao

Han pasado ya casi 50 años, pero el éxito de la película "El 47" ha sacado a la luz esta historia que hoy en COPE Euskadi hemos recordado con su protagonista y en su propio barrio de Uretamendi.

Un barrio que sigue manteniendo su esencia de hace medio siglo. Cierto que las barreras arquitectónicas y naturales se han solventado gracias a dos ascensores que permiten superar las cuestas y el Bilbobus, esa línea 27, que recorre sus calles.

No obstante, como hace 50 años, todos los vecinos se conocen. Estos días, sobresale el nombre de uno de ellos, Rafa Natera, que tal y como se nos narra en la película ganadora de varios Goyas, secuestró un autobús para demostrar que, en contra de lo que decían las autoridades, el transporte público podía llegar hasta Uretamendi, sin que sus vecinos tuvieran que subir a pie desde Rekalde, donde les dejaba el autobús.

La línea 27, pasando por Uretamendi

Una hazaña que Rafa rememora con una sonrisa en el rostro mientras apura un café en uno de esos locales de siempre, el bar La Pitu. Subraya que sirvió para promover actos similares en otros barrios, y que éstos disfrutaran por fin de servicio de autobús.

"En el barrio teníamos una comunidad de vecinos, íbamos al ayuntamiento de Bilbao a que hubiera una línea que subiera hasta arriba, porque era una tomadura de pelo que el autobús nos dejara en una parada de Rekalde, que estaba debajo del barrio. Un día, en esa parada, me preguntaron si me atrevería a subir el autobús al barrio, y dije: si subo uno todos los días, porque trabajaba llevando a los obreros a Lemoniz, por qué no iba a hacerlo. Eso luego trajo consecuencias buenas para otros barrios altos que consiguieron líneas de autobús, como Kastrexana, o Arangoiti, y malas, porque tuve que estar muchos días escondido de la policía", señala.

Uretamendi, hace 50 años

Un hecho que tuvo lugar varias semanas antes del que narra la afamada película de "El 47". Recuerda muy bien la fecha: "El 16 de abril del 78", señala Rafa. Quizás casualidad, quizás causalidad. En cualquier caso, Rafa se ha sentido identificado con lo que se cuenta en el filme, y que él vivió también, en primera persona, hace 50 años.