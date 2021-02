"Pagar o no pagar. Cualquiera que tenga hijos, sabe qué hubiera hecho"

A lo largo de sus 50 años de historia, la banda terrorista ETA hizo del impuesto revolucionario su principal fuente de financiación. Junto al pago del rescate en numerosos secuestros, mecanismo por el que ETA pedía grandes cantidades de dinero, el impuesto era la manera de obtener cantidades más modestas de miles de ciudadanos. La banda enviaba la carta a grandes peto también pequeños empresarios, a profesionales liberales, a pequeños autónomos y también a cargos intermedios de grandes compañías.

Este último fue el caso de David Bermejo, trabajador de Iberduero, hoy Iberdrola, que se encargaba de negociar la compra de los terrenos en los que la empresa ubicaba las torres de alta tensión.

“En una ocasión, una señora mayor le dijo a su nieto: un día tendrás que coger una pistola y matar a todos estos” recuerda David Bermejo.

Antes de recibir la carta en la que ETA le solicitaría el impuesto, Bermejo fue retenido por dos miembros de ETA que le llevaron al lugar donde un comando asesinó unos años antes al ingeniero Ángel Pascual. “ Te acuerdas, pues eso. Me dijeron. Me hablaron de mi hija, de mi mujer y al poco tiempo recibí la carta en la que ETA me pedía 30 millones de pesetas” cuenta Bermejo en esta entrevista.

David optó por no decir nada a su empresa aunque sabía que había compañías que hacían frente al pago de este impuesto solicitado a algunos de sus trabajadores. Iberduero era conocedora del riesgo que sufrían sus trabajadores en aquellos años y como ejemplo cuenta Bermejo que la compañía les entregaba una chapa con sus datos personales y su grupo sanguíneo por si sufrían algún atentado.”Había días que me quedaba sin comer para ahorrar y poder pagar. Tarde 9 años en hacer frente al pago” El grado de terror y pánico es tan grande que te deja anulado, asegura Bermejo.

David Bermejo era consciente del destino que daría ETA a su dinero. “Pagar o no pagar, cualquiera que tenga hijos sabe lo que hubiera hecho”