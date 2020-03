Koldo, el hijo de una víctima de ETA que se hizo guardia civil para honrar a su padre

El 25 de febrero de 1992, ETA asesinó al guardia civil José San Martín Bretón cuando regresaba a la casa cuartel de Algorta tras su jornada de trabajo en Bilbao. A doscientos metros de su domicilio le esperaba el etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, quien le disparó un tiro en la cabeza y lo remató después en el suelo.

José San Martín regresaba en tren todos los días y precisamente otro miembro de ETA con el que coincidía en el vagón fue quien facilitó la información al comando que lo asesinó. “Aquello para mi madre fue el punto y final” cuenta a COPE uno de los hijos de José, que se hizo guardia civil en honor a su padre. “Estaba haciendo la mili en Cádiz cuando un superior me llamó a su despacho. Me dijo que mi padre había sufrido un atentado pero no me contó si estaba vivo o muerto”, dijo.

En el momento del atentado, cuenta Koldo en esta entrevista, se forma una nebulosa cálida a tu alrededor. “Todo el mundo te llama,todo el mundo te conoce y te saluda. Tú lo único que quieres es que tu padre vuelva”. Después del atentado las cosas cambian muchísimo, hay un antes y un después pero tienes que aprender a vivir con ello. ”Nosotros nos tuvimos que marchar de allí”, admite.

Koldo San Martín compagina su trabajo de guardia civil con charlas y conferencias que da en institutos y universidades. “Los chavales alucinan cuando les cuento cómo se vivía en aquellos años, las cosas que pasábamos. Como mucho les suena el nombre de Miguel Angel Blanco porque a algunos sus padres les han contado la historia”.

El hijo del guardia civil asesinado asegura que ni quiere ni necesita el perdón. “Admitir su perdón sería admitir que el hecho no ha sucedido. La única manera que tienen de pedir perdón es cumpliendo sus penas íntegras”, ha concluido.