"Durante mucho tiempo pensé que tenía que haber muerto yo"

El 24 de septiembre de 2002 Víctor López, agente de la Agrupación de Tráfico destinado en Málaga estaba pasando unos días de vacaciones en Leitza. Como muchas mañanas se alejaba del centro de la localidad para tomar un café y leer el periódico “me alejé del pueblo porque sabemos que los guardias civiles no somos bien vistos allí“ Tomándose el café observó una pancarta en la que se veía una frase en euskera alusiva a la benemérita y el anagrama de ETA por lo que Víctor decidió avisar al cuartel para dar cuenta de su ubicación. “ Yo no entendía lo que ponía porque estaba escrita en euskera. Luego me dijeron que significaba 'Guardia civil muere aquí'. Me llamó la atención lo bien colocada que estaba”

Al cabo de un rato se presentó en el lugar una patrulla para retirar el cartel. En el momento en el que lo iban a hacer, la banda terrorista ETA hizo estallar un bidón con explosivos escondido tras la pancarta. La explosión costó la vida al cabo Juan Carlos Beiro Montes, casado y padre de dos mellizos de 6 años, y causó heridas de diversa consideración al resto de agentes, entre ellos a Víctor.

“Durante mucho tiempo me consideré culpable de la muerte del cabo. Si no hubiera llamado y ellos no hubieran acudido,estaría vivo” cuenta Víctor en esta entrevista en la que reconoce que vivió con esa culpa durante años llegando a pensar que era él quien tenía que haber muerto. Una culpa que hasta los mandos y otros compañeros de la guardia civil volcaban también en su mujer “ dejaron de llamarla para tomar café, de hablarle, le llegaron a decir que por su culpa había sufrido un atentado otro guardia civil” Víctor siente dolor y tristeza cuando recuerda este episodio porque, asegura que su mujer lo que fue es muy valiente y su 'heroína' “Ha aguantado mis malas caras, mis malas contestaciones, mis enfados...”

A pesar de este mal trato recibido, de las secuelas físicas y sobre todo psicológicas del atentado Víctor López asegura, sin dudarlo, que volvería a hacerlo. Si no hubiera llamado él, otra persona hubiera dado la alarma y la bomba hubiera explotado igual.