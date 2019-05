Urkullu pide a EHB y Podemos que no pacten más con el PP para bloquearle

Aferrado al resultado electoral, muy bueno para los socios de gobierno PNV y PSE, el lehendakari ha pedido a Podemos y EHB que no bloqueen más a su Ejecutivo en minoría. Unidos al PP ambas formaciones han tumbado el presupuesto de este año, han forzado el cese de un consejero y la recuperación de derechos como la prima de jubilación anticipada a los docentes de la enseñanza pública que tanto ha escocido a los jeltzales, que cifran su coste en 275 millones de euros.

Diálogo necesario

Iñigo Urkullu ha sacado incluso a relucir las 130 veces que dice EHB ha pactado con el PP en esta legislatura y ha pedido a la formación que no espere a ver qué rasca en Madrid y acuerde ya en Euskadi. “Tienen la puerta aquí abierta de para en par, no perdamos más el tiempo”, ha señalado. La portavoz de la coalición abertzale, Maddalen Iriarte, ha advertido que está dispuesta “al acuerdo, no a la mera adhesión”.

También Urkullu ha reclamado a Podemos que los pactos que pide en Madrid los aplique ya en el País Vasco. Desde la formación morada Lander Martínez le ha advertido que cualquier acuerdo tenderá que pasar por “un giro a la izquierda” ya que la sociedad apostó mayoritariamente el 28 de abril en las urnas por fuerzas progresistas.

Pasillos con Alonso

No ha habido pregunta del líder del PP vasco, Alfonso Alonso, al lehendakari sobre la reformas del Gobierno vasco porque ha preferido retirarla. Así se lo comunicó a Urkullu en una conversación informal que ambos mantuvieron en los pasillos de las Cámara y en la que analizaron la situación abierta tras los comicios.