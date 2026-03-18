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La cuenta atrás de Canedo: el pueblo de León que busca una familia para no dejar morir su escuela

La localidad del Bierzo necesita encontrar al menos un niño antes del 8 de abril para cumplir la ratio mínima de tres alumnos y evitar el cierre definitivo de su escuela

La cuenta atrás de Canedo: el pueblo de León que busca una familia para no dejar morir su colegio
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Jacobo Casas

Entrevista a Bea Castelo, tutora de la escuela de Canedo, en La Tarde de COPE 

Jacobo Casas

Ponferrada - Publicado el

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