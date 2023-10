Trabajadores de Bilbobus denuncian una nueva agresión

Trabajadores de Bilbobus, convocados por su comité de empresa, han exigido "implicación" institucional y de la concesionaria ante los ataques a los chóferes, en el marco de una concentración desarrollada este miércoles en las escaleras del Ayuntamiento de Bilbao, para denunciar la última agresión a un conductor de este servicio público en la noche del pasado jueves.



Como consecuencia de la agresión sufrida, el chófer sufrió diferentes lesiones y el comité ha convocado a la plantilla a una concentración que se ha desarrollado entre las 10.30 y las 11.30 horas y en la que los empleados de Bilbobus han portado una pancarta con el lema: "¡Ni una agresión más! Erasorik ez!".



El presidente del comité de empresa, José Fernández, ha recordado que los trabajadores se concentran porque han predeterminado y prefijado la celebración de una concentración cada vez que se produzca una agresión, "de cierto calado".



Ha denunciado que "desgraciadamente agresiones" las sufren "con cierta frecuencia" y que, cuando los ataques adquieren cierto calado, los empleados se concentran para dar "visibilidad" y mostrar su "rechazo" ante "cualquier tipo de agresión, sea física o verbal", y "principalmente aquellas que ocasionan daños físicos, quizás por la propia visibilidad que tienen".



Según ha recordado el representante sindical, perteneciente al sindicato UGT-Euskadi, la agresión se produjo en la noche del pasado jueves y ha asegurado que "evidentemente" no iban a "dejar pasar la ocasión" de manifestarse, de mostrar su rechazo y de solicitar "la implicación de las propias autoridades y "la propia empresa" concesionaria a la hora de ejercer la "acusación particular en cualquiera de estas circunstancias".



El presidente del comité de empresa ha asegurado que "todos" han de "ser parte para dar solución al propio conflicto" y que no se produzcan más agresiones y no solamente el Ayuntamiento de Bilbao como titular del servicio de Bilbobus, sino otras instituciones como el propio gobierno vasco.

Agradecimiento a la sociedad





Junto a ello, ha mostrado su agradecimiento a la ciudadanía en general, que se muestra favorable a los propios trabajadores agredidos, "muchas veces personándose como testigos o increpando incluso a las propias personas que actúan de forma incorrecta".



Según ha dicho, todo aquel que realiza su labor cara al público, está expuesto a que un "personaje de esta índole pueda cometer un hecho tan reprobable como es una agresión".